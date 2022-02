Beautiful, lei scopre quello che non doveva: Steffy si mette in ginocchio in preghiera | Accade di tutto

Nella prossima puntata di Beautiful che andrà in onda il 1 marzo su Canale 5, i colpi di scena non mancheranno di certo. Steffy non affronterà un bel momento, perché Hope scoprirà tutto: ecco cosa è accaduto.

Siete pronti a scoprire cosa accadrà nella puntata del 1 marzo 2022 di Beautiful? Secondo le anticipazioni, Steffy sarà sorpresa da Hope mentre parla di nascosto con Liam, ma sapete cosa farà per tirarsi fuori da questa situazione? E’ impensabile, accadrà un colpo di scena davvero inaspettato: scopriamo di più.

Beautiful, anticipazioni 1 marzo | Ecco cosa accadrà

L’episodio di domani di Beautiful sarà davvero sorprendente. In particolare, Liam vorrebbe confessare a Hope di averla tradita con Steffy, ma la Forrester non vuole assolutamente che lei lo venga a sapere, perché non reagirebbe bene, come anche suo marito.

Durante la conversazione tra i due, è spuntata Hope che è entrata nella stanza. Ma si è subito accorta che qualcosa non andava e ha chiesto spiegazioni. Steffy è riuscita ad inventare una scusa, ma per lui poi non è stata affatto una passeggiata.

Liam, infatti, ha difficoltà a mantenere il segreto, dato che si sente in colpa per averla tradita con Steffy e anche perché ha accusato ingiustamente Hope di avere avuto un flirt con il suo ex. Ma la Logan lo ha comunque perdonato per questa mancanza di fiducia, proprio per questo, lui si sente terribilmente arrabbiato con se stesso e non sa cosa fare.

Il patto di Steffy e Liam | Lui riuscirà a rispettarlo? Ecco cosa accadrà

Liam e Steffy hanno stretto un patto, ovvero quello di non raccontare ai loro rispettivi partner della passione che è scattata durante la notte. Hanno fatto questo accordo perché non vogliono né farli soffrire e nemmeno distruggere il rapporto.

Ma per lo Spencer è una situazione davvero complicata, dato che vorrebbe essere sincero con Hope, ma Steffy lo sta costringendo a rispettare il loro segreto, nonostante stia soffrendo tantissimo.

Quando Liam cerca di far ragionare la Forrester, entra Hope nella stanza. Lei inventa una scusa per lasciarli da soli e scappare da questo terribile momento d’imbarazzo. Mentre lui è in preda al panico, non sa proprio cosa fare.

Lo Spencer si trova davanti a sua moglie, la tensione è alle stelle e non capisce se sia il momento adatto per confessare il tradimento. Cosa succederà? Riuscirà ad ammettere tutta la verità? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.