Charlene di Monaco, gesto storico: non torna più a casa da Alberto e si fa vedere per la prima volta

La Principessa Charlene di Monaco compie un gesto del tutto inaspettato, no desidera più tornare a casa dal marito Alberto e sceglie lei stessa di apparire per la prima volta.

Questi sono stati dei mesi molto complicati per la donna, la quale si è ritrovata ad affrontare innumerevoli problemi non solo legati alla sua salute ma perfino di natura famigliare. Come ben saprete la donna infatti attualmente non vanta di una forte salute e proprio per questo motivo infatti si ritrova lontana dai propri figli all’interno di una clinica in Svizzera.

Ricordiamo inoltre che per poter rimanere all’interno di essa, la donna ed il marito Alberto spendono all’incirca 18 mila euro al giorno, sarebbe quindi del tutto sconveniente prolungare la sua permanenza. Nelle ultime ore, come dal resto è accaduto in questi ultimi mesi, la Principessa si è ritrova al centro di innumerevoli polemiche.

Questa volta però a far scoppiare il putiferio è proprio la donna che, stanca delle dicerie che circolano sul suo conto, ha deciso di controbattere lanciando una bomba che potrebbe compromettere il suo stesso matrimonio. Ha inoltre deciso di apparire per la prima volta dopo svariati mesi. Le sue parole hanno particolarmente colpito il suo pubblico, il quale non si sarebbe mai aspettato un episodio del genere.

Charlene di Monaco prende posizione e scoppia il putiferio: tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato la donna ha letteralmente sconvolto tutti coloro che la seguono e la sostengono. In questi ultimi mesi sono innumerevoli le vicende che la vedono come protagonista indiscussa, nonostante questo però ha sempre mantenuto segreto il suo pensiero. Ad interferire nel tutto ovviamente sono state le sue condizioni di salute, le quali non le hanno permesso di prendere posizione fino ad oggi. A quanto pare a breve scadrà il tempo previsto per la sua guarigione e la donna potrebbe tornare a casa.

Per questo motivo infatti, prima che questo possa avvenire ha informato pubblicamente la sua famiglia ed il popolo che lei, una volta guarita, non tornerà affatto da suo marito Alberto. Non è ancora ben definita la destinazione, una cosa però è ben chiara, assieme a lei andranno i suoi due figli. Alberto, se vorrà vederli, dovrà quindi spostarsi.

Inoltre, dopo mesi passati lontani dai numerosi riflettori, la donna è apparsa per la prima volta, cogliendo l’opportunità offerta dal manga franco-giapponese: Blitz. Nel quale occuperà i panni di eroina. Ad influenzare incredibilmente la sua decisione ovviamente sono state le varie indiscrezioni sui presunti figli illegittimi di Alberto. Per questo motivo infatti non accetterà più che i suoi figli cercano a Monaco.