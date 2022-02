Bomboloni di carnevale, la ricetta di Benedetta | L’acquolina in bocca solo a vederli

I bomboloni di carnevale eseguiti con la ricetta di Benedetta Rossi, fanno venire l’acquolina in bocca solo a vederli.

Semplici da fare e gustosissimi, si preparano in poco tempo e sono adorati dai bambini.

Bomboloni di carnevale

La ricetta della brava food blogger Benedetta Rossi è molto semplice da preparare, un dolce ideale per la merenda di grandi e piccoli, perfetti per fare una ricca colazione.

Ingredienti per 12 bomboloni

275 g farina 00

275 g farina Manitoba

7 g lievito di birra disidratato

200 ml latte tiepido

60 g zucchero

2 uova

75 g olio di semi di girasole

½ arance la scorza grattugiata

1 bustina vanillina

Ingredienti per farcitura e decorazione

crema pasticcera q.b.

zucchero semolato q.b.

Preparazione

Per prima cosa prepariamo in una ciotola capiente 550 gr di farina, meglio se per metà usiamo la farina Manitoba e per l’altra metà la farina 00.

Quindi alle farine aggiungiamo 7 g di lievito di birra disidratato, 2 cucchiaini di zucchero (che servono ad attivare la lievitazione) e, iniziamo a mescolare bene.

Prendiamo ora un’altra ciotola versiamo al suo interno 200 ml di latte tiepido, a cui aggiungeremo 60 g di zucchero, 75 g di olio di semi di girasole, 2 uova e la scorza grattugiata di mezza arancia, una bustina di vanillina e mescoliamo.

Proseguiamo iniziando ad aggiungere la farina poco alla volta, quando l’impasto avrà raggiunto una certa consistenza, prenderemo l’impasto nella ciotola e continuiamo a lavorarlo sul piano leggermente infarinato.

Quando avremo ottenuto una consistenza morbida ed elastica, mettiamo il panetto ottenuto in una ciotola facendo al di sopra una incisione a croce.

Copriamo la ciotola con della pellicola trasparente e facciamo lievitare al caldo fino al raddoppio del suo volume. Per la lievitazione ci vorranno circa due ore.

Passato il tempo riprendiamo l’impasto e usando un mattarello, iniziamo a lavorare leggermente, fino a raggiungere uno spessore di circa un centimetro e mezzo.

Con un coppa pasta di circa 8 cm di diametro formiamo tanti dischi se non abbiamo un coppa pasta va bene anche un bicchiere oppure una tazza.

Appoggiamo i dischi appena ottenuti sopra dei foglietti di carta forno tagliati a quadrati, che avremo preparati prima e li sistemiamo in una teglia.

Una volta posizionati tutti i dischi, ricopriamo la teglia con la pellicola trasparente e mettiamo di nuovo al caldo per lasciarli lievitare ancora per 30 minuti. Dopo la seconda lievitazione è il momento di friggere, quindi facciamo scaldare dell’olio in una pentola.

Frittura dei bomboloni

Quando l’olio è ben caldo iniziamo a friggere la temperatura ideale è a 170 gradi. Possiamo mettere i dischi direttamente nell’olio con i quadrati di carta da forno, poi utilizzando una pinza rimuoviamo facilmente la carta forno, e giriamo i dischi un paio di volte nell’olio, aiutandoci con due cucchiai di legno e quando sono ben dorati possiamo scolarli.

Una volta tirate fuori dall’olio e quando sono ancora caldi li passiamo nello zucchero. Una volta che i nostri bomboloni di carnevale sono freddi, utilizzando la punta rotonda di un cucchiaio di legno facciamo un foro al centro e riempiamo con della crema pasticcera aiutandoci con una sac a poche. Ed ecco pronti dei deliziosi bomboloni di carnevale”