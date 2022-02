“I medici si rifiutano”, l’ennesima legnata per Charlene: Alberto è disperato

By

Arriva l’ennesima batosta per Charlene: Alberto II è disperato, i medici si rifiutano di dimettere la principessa. Che cosa sta succedendo? La situazione è davvero delicata.

Non smette di destare preoccupazione la principessa di Monaco. Secondo le ultime indiscrezioni, i medici si rifiutano di farle abbandonare la clinica a Lugano nella quale è ricoverata. Cosa sta nascondendo la famiglia Grimaldi?

Nuova batosta per Charlene: Alberto è disperato

Da mesi non si parla che della situazione delicata di Charlene di Monaco. La moglie di Alberto II sta attraversando un periodo privato davvero molto complicato. Nel 2021 è stata ricoverata per oltre otto mesi in Sudafrica, a causa di una infezione che ha colpito gola, naso e orecchie intaccando persino il cervello.

La principessa si è dovuta necessariamente sottoporre a tre interventi chirurgici. A novembre ha fatto ritorno, per soli pochi giorni, alla corte di Monaco per riabbracciare suo marito e i suoi gemellini, Jacques e Gabriella, ma a causa di un esaurimento psicofisico è stata ricoverata nuovamente.

Attualmente si trova in una clinica super lussuosa a Lugano e proprio nelle scorse ore, dalla Svizzera arrivano delle notizie che non sono positive. A quanto pare, i medici si rifiutano di dimettere la principessa. Che cosa sta succedendo? Cosa nasconde la famiglia reale?

I medici rifiutano di dimettere la principessa

Dagli inizi di novembre, Charlene di Monaco è ricoverata a Lugano in una lussuosa clinica svizzera che costa ad Alberto ben 120.000 euro a settimana. La principessa è internata da oltre 3 mesi a seguito di un esaurimento psicofisico che è subentrato quando, per pochi giorni, si è recata a Monaco dopo aver trascorso 8 mesi in Sudafrica isolata da tutto e tutti.

Nemmeno la vicinanza del marito e dei suoi figli ha contribuito a farla sentire bene. In tutti questi mesi lontano dalla sua famiglia, Charlene non ha potuto lasciare la clinica nemmeno a Natale per ricongiungersi ai suoi affetti.

I medici, ancora oggi, secondo le ultime indiscrezioni che sono state rilanciate da alcuni mass media francesi, hanno deciso che la dimissione non può avvenire perché la sovrana monegasca è ancora debole.

A quanto pare, la moglie di Alberto II per riprendersi dall’esaurimento psicofisico che l’ha fortemente debilitata, viene sottoposta in questo centro super lussuoso a una stimolazione magnetica trans-cranica, una procedura che utilizza campi magnetici che vanno a stimolare le cellule nervose riequilibrando l’attività cerebrale.

Insomma, la principessa non potrà lasciare la Svizzera ancora per un po’ di tempo. Ennesima batosta per Charlene che da sola e soprattutto lontana dai suoi figli, sta soffrendo tantissimo.