Sara Pedri, la testimonianza: “Nel reparto clima di terrore: il nome di chi sbagliava affisso in bacheca”

Sara Pedri è scomparsa nel nulla il 4 marzo dello scorso anno. La sua auto, con all’interno il cellulare e gli oggetti personali, è stata rinvenuta vicino al ponte di Mostizzolo.

La pista più accreditata al momento è che la ginecologa 31enne si sia tolta la vita, non riuscendo più a sostenere il clima di terrore instaurato nel reparto di ginecologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento, dove la giovane dottoressa lavorava.

Era il 4 marzo dello scorso anno, quando della ginecologa 31enne Sara Pedri si sono perse le tracce.

La famiglia del giovane medico ha immediatamente sporto denuncia e nelle ore successive alla sua sparizione, l’auto di Sara Pedri, una VwW Troc, è stata trovata dai carabinieri in località Mostizzolo, nel Comune di Cis.

All’interno dell’auto, i militari hanno trovato il telefono cellulare della dottoressa e altri oggetti personale.

Prima di sparire nel nulla, Sara Pedri aveva inviato un messaggio alla sorella Eleonora, che, a posteriori, sembra presagire una fine terribile.

si legge nel testo del messaggio.

Il terrore a cui fa riferimento la giovane dottoressa sarebbe da ricercare nel clima di vessazioni e violenze psicologiche che lei, e altri colleghi, erano costretti a subire nel reparto di ginecologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento.

Un altro messaggio vocale inviato da Sara alla sorella Eleonora, poco prima del 4 marzo, confermerebbe la condotta vessatoria che era diventata quotidianità in quel reparto.

“qua parlano: ti schedano subito. Pretendono che lavori solo, non mangi, non dormi, non hai una vita. Le tue esigenze non interessano a nessuno, anzi possono interessare solo in negativo”.