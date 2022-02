“Regina Elisabetta trovata morta”, l’annuncio manda la famiglia reale in panico | Cosa è accaduto

Un terribile annuncio manda Buckingham Palace in panico: la regina Elisabetta trovata priva di vita. Panico nel Regno Unito, ma non solo. La notizia sconvolge il mondo.

Queen Elizabeth ha lasciato la vita terrena, la sovrana è morta: il terribile annuncio ha distrutto l’intero mondo. I membri della Royal Family devastati dal dolore.

Regina Elisabetta, “la monarca inglese è morta”

Nelle scorse ore è arrivato un annuncio devastante a Buckingham Palace. I membri della Royal Family sono caduti nel dolore e nello sconforto più profondo: la regina Elisabetta è stata ritrovata a palazzo reale priva di vita.

Non sono stati giorni semplici, questi, per la monarca inglese che ha avuto diversi problemi di salute da affrontare. Da qualche settimana si lamentava di una rigidità delle articolazioni che le impediva di camminare oltre che svariati altri disturbi che non le consentivano di condurre una vita attiva come un tempo.

Nelle scorse ore, però, l’annuncio della sua morte ha mandato in tilt il mondo intero e mentre la notizia correva veloce sulle pagine principali dei tabloid internazionali, il panico si è scatenato a Buckingham Palace. Si nasconde però, dietro questo annuncio, un retroscena assurdo che vi lascerà senza parole.

Il panico si scatena nel Regno Unito

Nelle scorse ore è stata diffusa la notizia secondo cui la regina Elisabetta sarebbe stata ritrovata a Buckingham Palace prima di vita. A lanciare questa notizia bomba che ha sconvolto il mondo intero è il portale Hollywood Unlocked che è seguitissimo da milioni di utenti social.

Secondo quanto si può leggere sul noto portale:

“fonti vicine alla famiglia reale ci hanno comunicato in esclusiva che la regina Elisabetta è morta. Doveva partecipare al matrimonio dell’editore di Vogue Edward Enninful ma è stata trovata morta”.

Fortunatamente si è trattato di nient’altro che di una fake news. Non appena si è diffusa questa terribile notizia, i social network sono impazziti. L’annuncio è diventato di dominio pubblico ed è giunto anche alle orecchie dei membri della Royal Family.

Fonti effettivamente vicine alla regina Elisabetta hanno fatto sapere che la sovrana, che è risultata positiva al Covid qualche giorno fa, è viva e vegeta, ha solo qualche sintomo parainfluenzale ma ritornerà presto in forma più di prima.

Per il momento, i medici le hanno prescritto riposo e tranquillità e pertanto la monarca in queste settimane non sarà presente ad alcun evento pubblico o ufficiale. Insomma, questa bufala ha spaventato il mondo ma per fortuna la Queen più longeva della storia sta benissimo.