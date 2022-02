“Nessuna smentita” Arriva la Dago Bomba: Totti ha perso la testa per lei

By

Si parlava di una forte crisi in casa Totti, ma dopo poche ore l’ex capitano della Roma ha rotto il silenzio e ha smentito ogni cosa. Ora a far chiarezza ci ha pensato Dagospia che ha lanciato l’ennesima bomba: scopriamo di più.

Nelle scorse ore, si vociferava che la separazione di Francesco e Ilary era molto vicina. Fortunatamente, a smentire tutto ciò, ci ha pensato l’ex capitano della Roma, ma il magazine di Roberto D’Agostino crede che la verità sia un’altra.

La smentita di Francesco Totti

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è iniziata nel 2002 ed è ormai da più di 20 anni che il loro amore va avanti. Ma nelle scorse ore, Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba su di loro, annunciando che la separazione dei due sarebbe arrivata a breve a causa di una forte crisi.

Dopo poco, l’ex capitano della Roma ha deciso di rompere il silenzio con un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, smentendo le voci sulla presunta rottura con sua moglie Ilary.

Anche quest’ultima, sui social ha condiviso una breve video in cui si mostra a cena con l’intera famiglia Totti. Ma Dagospia non ci sta, proprio per questo, ha di nuovo sganciato una bomba sulla coppia, aumentando così i rumors e l’attenzione mediatica su di loro: scopriamo cosa è accaduto.

La risposta di Dagospia

A quanto pare, non è bastato nemmeno un video in cui si vede il volto palesemente scosso di Francesco Totti, per placare tutte le voci che disturbano il suo matrimonio con Ilary Blasi.

Nel corso della serata di ieri, Dagospia ha detto la sua sul filmato che l’ex giocatore ha condiviso sul suo profilo social. Il magazine di Roberto D’Agostino ci è andato giù pesante, dicendo subito:

“Totti ha smentito in un video (peccato che non smentisca un bel niente). L’ex capitano della Roma si limita a suggerire ai media di ‘fare attenzione’ (che è, una minaccia?), Nessun riferimento al suo grande amore per Ilary, né alla nuova fiamma, Noemi Bocchi.”

Inoltre, il noto portale di gossip ha lanciato un’altra velenosa stoccata, ironizzando sulla pessima qualità del video e delle inquadrature delle Instagram stories. Ma non è finita qui, perché Dagospia consiglia a Totti anche di cercare uno “stylist” che gli consigli qualcosa di meglio, invece della felpa con il suo codice fiscale stampato sopra.