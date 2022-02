Oramai non si parla d’altro, la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti sembra essere ufficiale. Nelle scorse ore si è aggiunto un altro sconcertante dettaglio sulla fine della storia d’amore della storica coppia: scopriamo di più.

Secondo il portale Dagospia, Francesco Totti avrebbe già dimenticato Ilary Blasi con un’altra bellissima donna che le somiglia tantissimo. Un’indiscrezione bomba che sta facendo impazzire il gossip: scopriamo chi è, conosciamola meglio.

Il flirt di Francesco Totti | Identica a Ilary Blasi

Secondo alcune indiscrezioni, già da tempo Francesco e Ilary starebbero affrontando una forte crisi dopo dei numerosi litigi. E’ spuntata solo ora la verità, grazie al portale Dagospia che nelle scorse ore ha lanciato questa bomba su una delle coppie più amate e discusse degli ultimi anni.

Solamente la showgirl ha rotto il silenzio questa mattina, postando una breve video in cui si è mostrata su un treno mentre fa una simpatica linguaccia. In tantissimi hanno interpretato il filmato come una provocazione ai vari rumors che ci sono stati recentemente.

Nelle scorse, si è aggiunto un altro tassello sulla rottura dei due, ovvero, è saltato fuori il nome della donna che avrebbe fatto perdere la testa all’ex capitano della Roma. Lei si chiama Noemi Bocchi e in molti hanno notato la clamorosa somiglianza con la famosa conduttrice: conosciamola meglio.

Chi è Noemi Bocchi

La Repubblica, ha rivelato che all’Olimpico, durante la partita Roma – Genoa avvenuta il 5 febbraio, c’era anche Noemi. Bionda e dal fisico da urlo, una donna bellissima. Si vocifera che tra Totti e la Bocchi ci sia un flirt, a legarli è anche la passione per il Padel.

A rivelare la sua identità è stato proprio Dagospia. Di lei sappiamo che è laureata in economia ed è stata sposata con Mario Caucci, imprenditore e dirigente del Tivoli calcio. Noemi, oltre ad essere appassionata di Padel, tiferebbe anche la squadra del cuore di Francesco Totti.

Ecco con chi Francesco Totti avrebbe tradito Ilary Blasi, lei si chiama Noemi Bocchi. Le due si sono somigliano tantissimoo😨 pic.twitter.com/9cLOR7qqRL — Gossip2022 (@Gossip20221) February 22, 2022

Purtroppo non abbiamo altri dettagli, ma il mistero si infittisce sempre di più. Purtroppo i diretti interessati non hanno né confermato e né smentito i recenti rumors sulla fine della loro storia d’amore e ciò starebbe aumentando sempre di più l’attenzione su di loro. Non ci resta che aspettare per scoprire di più su questa vicenda.