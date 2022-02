Gf Vip, Alessandro pazzo geloso: lei provoca e lui ci casca ma Basciano impazzisce | VIDEO

La storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni continua a far molto discutere a causa dei loro accesissimi litigi. Nelle scorse ore, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha avuto una scenata di gelosia assurda: scopriamo di più.

Nelle scorse ore, nella casa del Grande Fratello Vip, è accaduto l’impensabile. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono spesso al centro dell’attenzione, infatti, i loro litigi non passano mai inosservati. Proprio poco fa, ha fatto molto discutere il comportamento del gieffino nei confronti della ragazza: ecco cosa è accaduto.

Alessandro Basciano e Sophie: l’ennesima litigata| E’ polemica

Durante la festa in costume, organizzata sabato sera dalla produzione del Grande Fratello Vip, è accaduto veramente l’impensabile. Ad attirare l’attenzione non è stato solamente il bacio a luci rosse tra Soleil Sorge e Delia Duran, ma anche la discussione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, abbiamo assistito al duro provvedimento di quest’ultimo, a causa dei toni accesi che ha utilizzato con l’ex tronista di Uomini e Donne, durante uno scontro.

Infatti, il reality ha deciso di punirlo con una nomination che gli farà rischiare l’eliminazione nella prossima puntata. Ma nelle scorse ore, è accaduta l’ennesima litigata che ha scatenato diverse polemiche sul web: scopriamo cosa è accaduto.

Alessandro Basciano: la scenata di gelosia | VIDEO

Durante i party, tra la musica e l’alcol, i vipponi si scatenano e ogni volta accade l’impensabile, infatti, nella festa del sabato sera, mentre Basciano era alla console per fare il deejay, Sophie Codegoni si è avvicinata ad Antonio Medugno.

Il modello e l’ex tronista di Uomini e Donne, hanno ballato e cantato insieme, in modo molto sensuale, tutto sotto gli occhi di Alessandro. Quest’ultimo non ha saputo nascondere la sua gelosia, infatti, ha rimproverato la sua fidanzata e lei le ha detto:

“Amore stavo cantando davanti a te, ma cosa ho fatto? Lo sai che ho occhi solo per te.”

Alessandro si è mostrato molto distaccato, ma la ragazza lo ha rassicurato baciandolo e abbracciandolo. Una scena che non è passata inosservata ai telespettatori più attenti, che puntualmente criticano la coppia per le loro continue discussioni. I due riusciranno a trovare il giusto equilibrio? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.