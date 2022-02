Focaccia morbida senza lievitazione farcita: pronta in meno di 10 minuti

By

La focaccia morbida è un prodotto da forno goloso che si presta a infinite versioni, buona da sola e ancor più se accostata ai vostri salumi preferiti.

Una focaccia morbida e deliziosa, ideale per una cena sfiziosa, richiede pochissimo tempo di cottura.

Focaccia morbida

Nessuno sa resistere ad un pezzo di focaccia! La ricetta che segue e per veri estimatori: crescenza e salmone, buona sia calda che fredda può essere servita come contorno o piatto unico. Perfetta da portare con noi per un pranzo al sacco.

Ingredienti

400 grammi di Manitoba,

300 grammi di certosa,

3 o 4 fettine di salmone

30 grammi di olio extra vergine d’oliva

olio extra vergine d’oliva per spennellare la superficie,

270 ml d’acqua,

10 grammi di sale,

rosmarino qb.

Preparazione

Iniziamo la preparazione della nostra focaccia morbida senza lievitazione, prendendo una capiente ciotola nella quale verseremo l’acqua e l’olio. Con i due liquidi aiutandoci con una forchetta creiamo un’emulsione e, subito dopo uniamo il sale e la Manitoba, poco per volta.

Cominciamo ad impastare fino a che non vedremo il nostro impasto diventare abbastanza elastico. A questo punto possiamo avvolgerlo nella pellicola trasparente per metterlo a riposo minimo per due ore. Se ne avete la possibilità potete lasciarlo a riposo anche più tempo.

Una volta passato il tempo necessario possiamo liberare il panetto dalla pellicola trasparente e lo dividiamo in due parti.

Le due parti dell’impasto dovrebbero essere in linea di massima uno deve essere circa tre quarti del tutto e l’altra parte un po’ più piccola. Prima di iniziare la lavorazione manuale sul tavolo da lavoro, spargiamo un po’ di farina, e una volta preso la metà dell’impasto più grande, iniziamo a stenderlo facendoci aiutare con un mattarello.

Iniziamo a stendere il panetto facendone una forma rettangolare, fino ad un altezza di circa 2 centimetri. Terminata la preparazione la adagiamo su una teglia da forno, sulla quale avremo posizionato della carta forno leggermente bagnata.

Proseguiamo spargendo sulla superficie i 300 grammi di crescenza. Non occorre spalmarla, procedimento alquanto difficile con questo tipo di formaggio. In realtà sarà sufficiente versarla a pezzetti in piccoli fiocchi. Ora proseguiamo mettendo al di sopra della crescenza le 4 fettine di salmone.

L’altra parte dell’impasto che dovrà avere le stesse dimensioni e forma del primo, anche se più sottile e lo andremo a stendere a coprire l’impasto appena creato con la crescenza e il salmone.

Sigillatura e cottura

Una volta sigillati i bordi esercitando una pressione con le dita o usando una forchetta, su tutta la focaccia facendone degli avvallamenti. Questa procedura inoltre eliminerà l’aria dall’impasto.

Quindi terminiamo spennellando la superficie con dell’olio, utilizzando la giusta quantità, ne poco ne molto. Infine spargiamo degli aghi di rosmarino.

Impostiamo il forno nella modalità ventilata a 250° e inforniamo per circa 12 minuti.