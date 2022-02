Uno dei personaggi più amati dal pubblico di Uomini e Donne, sembra che abbia preso definitivamente la sua decisione. Il noto volto del dating show abbandonerà il programma e Maria sembra aver trovato anche il sostituto.

Uomini & Donne è una delle trasmissioni più seguite di Canale 5. Lo scopo è quello di trovare la propria anima gemella, ma non tutti ci riescono e alcuni decidono di lasciare definitivamente il programma. Nelle scorse ore, è arrivata un’indiscrezione bomba che rivela il possibile abbandono di uno dei volti più amati dal pubblico: scopriamo di chi si tratta.

Uomini e Donne, l’addio inaspettato | Un volto amatissimo

Nelle ultime settimane, il trono classico di Uomini e Donne ci sta regalando tantissime emozioni. Attualmente, i tronisti sono due giovanissimi ragazzi: Luca Salatino e Matteo Ranieri. Quest’ultimo, ha conquistato completamente il cuore di milioni di persone con la sua sensibilità.

Ma ultimamente, non sta affatto attraversando un bel periodo, dato che è sempre al centro delle discussioni a causa dei continui litigi con le sue corteggiatrici. Trovare l’amore si sta rivelando una vera impresa per Matteo.

Il motivo? Tutte le ragazze che stava frequentando hanno lasciato il programma, anche se Federica è tornata in studio e a causa della febbre è costretta a rimanere a casa. A questo punto, il giovane sembra che non abbia più intenzione di continuare il suo percorso a Uomini e Donne.

Nelle scorse ore, è spuntata fuori un’indiscrezione bomba, infatti, si vocifera che Matteo non fosse presente durante l’ultima registrazione e ciò ha scatenato una forte preoccupazione sul web. Inoltre, secondo i vari rumors, la conduttrice avrebbe già trovato un sostituto: scopriamo di chi si tratta.

Il sostituto: l’incredibile scelta di Maria De Filippi

Insomma, secondo le ultime indiscrezioni, Matteo Ranieri starebbe pensando di lasciare il dating show di Canale 5 da solo, senza aver fatto alcuna scelta. Ma chi potrebbe prendere il suo posto? Nelle scorse ore è spuntato il nome di un volto molto conosciuto nel panorama dello spettacolo italiano.

Stiamo parlando di Nicola Pisu, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Lui è il figlio del patron del concorso di Miss Italia, ovvero di Enzo e di Patrizia Mirigliani. All’interno del reality di Alfonso Signorini ha cercato l’amore ma non lo ha trovato. Sarà per caso questa la sua opportunità per incontrare la sua anima gemella? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.