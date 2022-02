GF Vip, Alex impazzisce: dopo Delia accade anche con Soleil: “Che vergogna” | VIDEO

Il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran continua ad appassionare il pubblico di Canale 5. Nelle scorse ore, “grazie” a loro è accaduto l’impensabile all’interno della casa del GF Vip: scopriamo di più.

Il ritorno di Alex Belli ha senza dubbio scombussolato il clima della casa del Grande Fratello Vip. Da quando ha varcato nuovamente la porta rossa del reality nella scorsa puntata, il pubblico non può far a meno di notare il comportamento che l’attore ha sia con sua moglie e sia con Soleil.

Alex Belli e Soleil Sorge | Accade l’impensabile

Non si parla d’altro, Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran sono i protagonisti indiscussi del GF Vip, e in questi ultimi mesi l’attenzione è tutta per loro. Ora più che mai, dato che l’attore, dopo alcune settimane dalla squalifica, è tornato dentro la casa.

Durante la notte, l’uomo si è sfogato con Soleil e ha avuto una crisi di pianto fortissima, lontano dagli occhi di Delia Duran. Soleil e Alex si stavano abbracciando a letto e lui è scoppiato in lacrime.

Una scena che ha sconvolto milioni di telespettatori, nessuno ha mai visto in queste condizioni l’attore di Centovetrine. Con voce tremante, l’uomo l’ha ringraziata perché grazie a Soleil ha superato tutti gli attacchi che ha ricevuto in questi ultimi mesi:

“Io almeno qua dentro ho te e qualsiasi cosa sia arrivata…ti ringrazio perché eri l’unica, l’unica voce che io sentivo positiva che arrivava da questa casa”.

L’influencer italo americana ha cercato di tirargli su il morale e di tranquillizzarlo in ogni maniera. Una scena che ha lasciato tutti di stucco, non solo perché Alex ha mostrato un suo lato nascosto, ma anche perché il suo atteggiamento con Soleil non è diverso da quello con sua moglie.

Neanche il buffone Enrico VIII riusciva a rigirarsi le sue donne ed essere al centro degli intrighi amorosi concentrando su di sé tutta l’attenzione della corte come Alex Belli.Dopo aver creato da zero questa edizione il Belli vuole i giusti meriti.#GFVIP pic.twitter.com/ViaD1Tn9wI — Tiresia (@ilCassandro) February 17, 2022

Alex Belli lo fa anche con Delia | Impensabile

Qualche ora prima dell’avvicinamento “artistico”, Alex Belli e Delia si sono baciati appassionatamente nel loro letto. I due non si vedono da un po’ e la passione di certo non è mancata. La coppia non sta vivendo un periodo facile, ma è bastato poco per riaccendere la scintilla dell’amore.

Ma dopo le coccole con Delia, l’attore è corso sotto le coperte di Soleil. Il comportamento di Alex non sta affatto piacendo ai telespettatori, perché sembra adottare lo stesso identico atteggiamento con tutte e due ed entrambe sembra che non se ne siano accorte. Addirittura un utente ha commento con “Che vergogna”.