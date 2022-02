Fabrizio Frizzi, vita stravolta per la moglie Carlotta: costretta a scappare dall’Italia

By

Dopo la morte del grande Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha completamente cambiato vita. La moglie del conduttore è scappata dall’Italia, nessuno avrebbe mai immaginato una cosa simile: scopriamo di più.

La morte di una persona cara può cambiarti per sempre. Per Carlotta Mantovan la perdita di suo marito è una ferita ancora aperta, ma oggi sta provando a cambiare la sua vita e a voltare completamente pagina con una decisione davvero drastica: scopriamo di più.

La morte di Fabrizio Frizzi: il dolore di Carlotta Mantovan

Sono passati quattro anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, era il 26 marzo del 2018, quando il conduttore se n’è andato per sempre in seguito ad una emorragia cerebrale. Ha lasciato un vuoto immenso, soprattutto a Carlotta Mantovan.

Dopo la separazione con Rita Dalla Chiesa, l’uomo si è unito alla presentatrice del programma di Rai 3, A tutta salute. Dal loro amore è nata anche una figlia, di nome Stella, che oggi ha 9 anni.

Carlotta, per molto tempo è rimasta in silenzio nel suo dolore, oggi sta cercando di ritrovare il giusto equilibrio per donare tutta la serenità alla sua bambina. Ultimamente, la vediamo molto attiva sui social, soprattutto sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove condivide spesso foto della sua quotidianità.

La scomparsa di Fabrizio Frizzi ha provocato grande sofferenza anche se il suo è un ricordo ancora molto vivo. La Mantovan sta provando a voltare pagina per dare una svolta alla sua vita: scopriamo di più.

La nuova vita di Carlotta Mantovan

Secondo quanto ha riportato Dagospia, la moglie di Fabrizio Frizzi è fuggita dall’Italia con sua figlia di nove anni. Sono volate in Francia e non sappiamo se ci sia la possibilità di un ritorno o se si tratti di un trasferimento definitivo.

Carlotta ha sofferto tanto per la scomparsa di suo marito e ora sta cercando la felicità lontana dal nostro Paese. Insomma, l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita, che l’aiuterà a ripartire da zero.

Ma non è l’unico cambiamento che ha fatto, perché la bellissima conduttrice ha trasformato totalmente il suo look, infatti, ha abbandonato i suoi capelli lunghi e ha deciso di sfoggiare un bellissimo caschetto biondo platino, che mette in risalto il suo viso.

La sua nuova vita non poteva ripartire in maniera migliore e dopo tutto quello che ha passato è quello che ci voleva. Vederla felice, sicuramente, porterà maggiore serenità all’interno della sua famiglia.