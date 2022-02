Belen lo ammette a Verissimo: “Adesso sono fidanzata con loro” La realtà è sotto gli occhi di tutti

Dopo la rottura con Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e si è lasciata andare ad una rivelazione sconcertante, riguardo la sua vita sentimentale.

Belen Rodriguez, da anni è al centro dell’attenzione per la sua vita amorosa. Ultimamente, però è impossibile non parlare di lei, infatti, Silvia Toffanin l’ha invitata nel suo salotto televisivo e la conduttrice de Le Iene si è lasciata andare ad una confessione davvero scioccante: scopriamo cosa ha rivelato.

Verissimo, Belen Rodriguez: la confessione choc

Dopo la rottura con Antonino Spinalbese, padre di sua figlia Luna Marì, Belen Rodriguez ha finalmente rotto il silenzio sulla sua vita sentimentale. Nelle ultime settimane, non si parla d’altro e il 20 febbraio 2022, la showgirl argentina ha deciso di lasciarsi andare a delle confessioni inedite.

Silvia Toffanin, ha chiesto alla conduttrice de Le Iene come fosse cambiata la sua vita dopo la fine della storia con l’hair stylist e lei non ha potuto non manifestare la sofferenza che ha provato inizialmente. La delusione è stata tanta, Belen credeva di aver incontrato il principe azzurro ma si sbagliava.

Ma i due sono rimasti in ottimi rapporti, infatti, la showgirl lo ha definito come una bravissima persona e anche come un padre stupendo. Purtroppo, per la Rodriguez non è stato facile separarsi da lui:

“Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso”.

Ma la rivelazione sconcertante è arrivata poco dopo, i telespettatori e i presenti in studio sono rimasti a bocca aperta: scopriamo cosa ha rivelato la conduttrice de Le Iene.

Con chi è fidanzata Belen Rodriguez? Tutta la verità

Dopo la fine della storia con Antonino Spinalbese, in molti si sono chiesti se ci sia un altro uomo nella vita di Belen Rodriguez. La showgirl ha rivelato di aver ritrovato la serenità e ha svelato:

“Sono felice con me stessa. Sono fidanzata con… i miei gatti“.

Insomma, al momento la showgirl argentina è single e ha addirittura ammesso che sta meglio ora che vive da sola. Anche se ultimamente non sono passati inosservati alcuni avvistamenti con il suo ex marito Stefano De Martino. Ci sarà un ritorno di fiamma tra i due? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.