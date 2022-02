“Sono d’oro, le rivoglio subito” Alex e Delia ora sono costretti a riconsegnare i preziosi oggetti

Delia Duran e Alex Belli sono i protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore sono finiti al centro dell’attenzione per delle accuse molto gravi: scopriamo cosa è accaduto.

Nelle scorse ore è scoppiata una gigante polemica su i protagonisti indiscussi del reality di Alfonso Signorini. Entrambi hanno ricevuto delle accuse davvero pesanti, a svelare cosa è accaduto è stata proprio Barbara D’Urso: scopriamo di più.

Ormai non si parla d’altro, i riflettori sono completamente accesi su Alex Belli e Delia Duran. Anche nel salotto di Pomeriggio 5 si parla di loro due. Barbara D’Urso ha dato voce ad un gioielliere che dice di conoscerli molto bene, perché i due prima di sposarsi sono andati a prendere le fedi nuziali nel negozio del signore.

La coppia lo ha inviato addirittura al matrimonio, lui ha accettato e a quel punto ha deciso di regalare gli anelli personalizzati con il loro nome, la data del matrimonio e il simbolo dell’infinito proprio come desideravano. Ma il gioielliere ora rivuole le fedi indietro perché è rimasto veramente deluso:

Una rivelazione che non è passata inosservata, ma già nei mesi scorsi si è sollevata una gigante polemica sul matrimonio di Alex Belli e Delia Duran. Sono in molti a sostenere che le loro nozze siano tutta una finzione.

Già diversi mesi fa, era spuntata un’indiscrezione bomba riguardo il loro matrimonio. A lanciare lo scoop sulle finte nozze fu proprio la prima moglie di Alex Belli, Katarina Raniakova.

La modella slovacca è stata insieme ad Alex Belli per quattro anni, precisamente dal 2013 al 2017. Recentemente, ha raccontato che non c’è mai stato un vero e proprio divorzio tra loro:

“Sono Katarina, la moglie di Alex Belli. La prima e unica perché noi per ora non siamo ancora divorziati. Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare da quanto ne so”.