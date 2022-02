Michelle Hunziker, il dettaglio non è passato inosservato: lo indossa ancora | Cosa c’è dietro

In tantissimi abbiamo visto Michelle Hunziker alla conduzione del suo nuovo show, Michelle Impossible. La prima puntata ha raggiunto un successo strepitoso, ma tra milioni di telespettatori, alcuni si sono accorti di un dettaglio clamoroso.

Ormai i riflettori sono tutti puntati sulla bellissima Michelle Hunziker, grazie al suo nuovo e amatissimo show. Lei è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, un’artista a 360 gradi che con la sua bellezza ed ironia conquista tutti. Anche se ogni volta al centro dell’attenzione finisce sempre la sua vita privata, infatti, nelle scorse ore non è passato inosservato un dettaglio davvero clamoroso: scopriamo di più.

Il successo di Michelle Impossibile

La prima puntata di Michelle Impossible ha raggiunto un successo strepitoso. Lei e i suoi ospiti hanno conquistato il pubblico di Canale 5, infatti, ha ottenuto ascolti altissimi. La trasmissione è stata vista da 3.382.000 spettatori pari al 19.65% di share, battendo così Ero in Guerra e non lo Sapevo su Rai 1.

Uno dei momenti più memorabili della trasmissione della conduttrice italo svizzera, è sicuramente quando è entrato in studio Eros Ramazzotti e ha cantato la canzone dedicata a lei “Più bella cosa”. I due si sono scambiati anche un bellissimo bacio che ha mandato in delirio i fan.

Una scena che ha riacceso i gossip su un probabile ritorno di fiamma. In questo ultimo periodo la vita sentimentale della conduttrice è al centro dell’attenzione e un clamoroso dettaglio non è sfuggito ai telespettatori più attenti: scopriamo di cosa si tratta.

Il clamoroso dettaglio

Nelle scorse settimane, al centro dell’attenzione c’è stata la rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, padre delle figlie Sole e Celeste, con il quale è convolata a nozze nel 2014. Dopo ben 10 anni d’amore i due hanno deciso di mettere un punto al loro matrimonio.

La conduttrice durante un’intervista rilasciata nel salotto di Verissimo ha parlato della fine della storia d’amore con Tomaso, dove ha rivelato che per lei la separazione è sempre un lutto da affrontare. Insomma, non ha nascosto il suo dolore e sicuramente anche in questo momento importante per la sua carriera, la ferita è ancora aperta.

Durante la puntata di Michelle Impossibile, i telespettatori hanno notato che Michelle Hunziker porta ancora al dito un anello. Sembra proprio quello che gli regalò il suo ex marito Trussardi, non lo sappiamo con certezza, infatti, sono solo supposizioni da parte di alcuni utenti sul web.