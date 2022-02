Giovanna Civitillo, è sempre al fianco di Amadeus in ogni occasione. L’abbiamo vista in prima fila all’Ariston di Sanremo a sostenere suo marito. Ma non tutti sanno che la donna ha commesso un gesto bellissimo nei confronti di lui.

Il Festival di Sanremo 2022 si è concluso da diverse settimane, ma i riflettori su Amadeus e Giovanna Civitillo non si spengono. Quest’ultima ha rilasciato una lunga intervista dove si è raccontata a cuore aperto e ha svelato di aver commesso un gesto bellissimo per amore di suo marito: scopriamo di più.

Giovanna Civitillo e Amadeus | Sono inseparabili

Senza dubbio la presenza di Giovanna Civitillo alla Kermesse musicale italiana non è passata inosservata. Lei è la moglie del conduttore e direttore artistico della 72esima edizione del Festival di Sanremo, che si è conclusa con la vittoria dei due artisti, Blanco e Mahmood, con Brividi.

Giovanna e Amadeus si sono conosciuti e innamorati in televisione, proprio per questo, per omaggiare il loro amore, li vediamo spesso insieme nel piccolo schermo, sono veramente inseparabili.

Recentemente, la donna ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, dove ha raccontato il bellissimo gesto che ha fatto in quell’occasione per suo marito, proprio durante la prima serata del Festival di Sanremo. Nessuno del pubblico se n’è accorto: scopriamo di più.

Il bellissimo gesto di Giovanna Civitillo per Amadeus

In occasione della prima serata di Sanremo, Giovanna ha indossato un vistoso abito giallo che di certo non è passato inosservato ai telespettatori. Ha scelto proprio questo colore per un motivo ben preciso:

“Ho voluto quel vestito giallo: era un messaggio per lui, amiamo le mimose e i girasoli, poi lui è daltonico”.

Un vero e proprio omaggio ad Amadeus. E’ stato un gesto bellissimo per il conduttore che soffre di daltonismo, dunque non riesce a riconoscere determinati colori. Giovanna, infatti, si è vestita di giallo per farsi notare da suo marito .

Lei si trovava in mezzo al pubblico e poteva essere difficoltoso per Amadeus, trovarla nella folla. Nel corso della prima serata, Fiorello ha ironizzato proprio sull’abito della donna, dicendo:

“Scusa Amadeus, una curiosità. Ma tua moglie è venuta stasera perchè io non la vedo, non riesco ad inquadrarla, si sarà vestita mimetizzata dov’è?”.

Una battuta che ha scatenato diverse risate da parte del pubblico. Ma dopo l’incredibile rivelazione di Giovanna Civitillo i telespettatori sono rimasti colpiti da questo meraviglioso gesto d’amore inaspettato.