Cecilia e Ignazio Moser, avete mai visto il giardino della loro Villa? È un parco di una città

Avete mai visto la casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? E’ un sogno ad occhi aperti. La particolarità che ha colpito maggiormente i fan è proprio il giardino, sembra un parco di una città, è enorme: scopriamo di più.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, una delle coppie più amate del panorama dello spettacolo italiano. Lo scorso anno, i due hanno accolto le telecamere di MTV Cribs Italia nella loro lussuosissima casa. Non hanno badato a spese, infatti, i dettagli sono incredibili: scopriamo di più.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: il loro nido d’amore

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti e innamorati sotto le telecamere del Grande Fratello Vip. Da quel momento non si sono più lasciati, infatti, dopo qualche tempo, hanno deciso di comprare una casa insieme.

Lo scorso anno, quando ancora la loro dimora era in fase di ristrutturazione, i due hanno accolto MTV Cribs Italia tra le loro mura e hanno mostrato ai loro fan ogni dettaglio del loro lussuosissimo appartamento di Milano.

Dalle immagini possiamo notare lo stile raffinatissimo che hanno scelto. I colori principali sono il bianco e il grigio, che donano un tocco di modernità. I due hanno buon gusto e non hanno badato proprio a spese per creare il loro perfetto nido d’amore.

La casa di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Come sapete, Ignazio Moser è uno sportivo e in casa non può mancare una palestra per allenarsi quotidianamente. Invece, per la sorella di Belen Rodriguez non possono proprio mancare i momenti di relax, infatti, un grande divano e una bella dispensa di vino sono fondamentali.

Nel loro nido d’amore ci sono tantissime confort zone e sicuramente è proprio questo che rende la loro casa così speciale e accogliente. Ma la loro famiglia è composta anche da dei dolcissimi cagnolini: Ercolino e Aspirina.

Anche per loro c’è una zona super confortevole per correre e giocare, infatti, hanno un bellissimo e ampio giardino sul tetto. Uno spazio verde ed enorme, che è fondamentale sia per i due animaletti ma anche per Ignazio che è cresciuto in mezzo alla natura.

Il giardino di Cecilia e Ignazio è un parco di una città 🤣 pic.twitter.com/h5ZPLPhqFu — Gossip2022 (@Gossip20221) February 18, 2022

Cecilia, infatti, ha ammesso di aver scelto questa casa proprio per questo meraviglioso giardino, dove non solo ci si può rilassare in tranquillità, ma si possono fare anche delle feste con degli amici. Insomma, la dimora milanese di Cecilia e Ignazio è davvero un sogno.