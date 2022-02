Può capitare a tutti di commettere qualche gaffe in diretta televisiva, davanti a milioni di telespettatori. E’ proprio quello che è accaduto a Milly Carlucci durante la prima puntata di venerdì sera della terza edizione de Il Cantante Mascherato.

Nonostante abbia alle spalle anni di carriera in televisione, la conduttrice de Il Cantante Mascherato si è lasciata andare ad una clamorosa gaffe in diretta. Ai telespettatori non è sfuggito proprio niente, infatti, l’errore è diventato subito virale sul web: scopriamo cosa è accaduto.

La prima puntata de Il Cantante Mascherato

Venerdì 11 febbraio è andata in onda la prima puntata de “Il cantante mascherato”, il talent show in onda su Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Milioni di telespettatori non aspettavano altro che il ritorno dello show, infatti, le aspettative erano molto alte.

Alla giuria, erano presenti Caterina Balivo, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e la new entry, Arisa. Hanno giudicato ben dodici esibizioni. Come in ogni fine serata, c’è un’eliminazione e il concorrente che ha svelato la sua identità è stata la gallina. Sotto la maschera c’era Fiordaliso.

E’ stata una puntata davvero movimentata, ma la conduttrice ha saputo gestirla al meglio, anche se non è passato inosservato un clamoroso scivolone, nessuno se lo sarebbe mai aspettato: scopriamo cosa è successo.

La clamorosa gaffe di Milly Carlucci

Milly Carlucci, durante la messa in onda della prima puntata, si è lasciata sfuggire uno spoiler incredibile, commettendo così un grave errore perché involontariamente ha svelato l’identità della maschera dell’aquila.

Tutto è iniziato quando la conduttrice ha chiamato tutti i concorrenti al centro dello studio e Caterina Balivo ha detto con certezza che secondo lei sotto la maschera dell’aquila ci sia Alba Parietti. Una dichiarazione che ha scatenato l’errore di Milly che ha rivelato:

“Alba si spegne, cioè volevo dire Aquila”

Un errore che non è affatto passato inosservato al pubblico di Rai 1, anche se la conduttrice potrebbe essere stata solo suggestionata da Caterina Balivo. Intanto, secondo alcuni telespettatori credono che l’affermazione dell’opinionista sia giusta.

Milly Carlucci e l’errore in diretta.🤣✈ pic.twitter.com/cCp495erbI — Gossip2022 (@Gossip20221) February 17, 2022

Inoltre sul web alcuni utenti hanno ipotizzato che sotto la maschera della lumaca si nasconderebbero i Cugini Di Campagna. Purtroppo non lo sappiamo, ma non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate per scoprire chi si nasconde sotto le maschere, non mancheranno sicuramente i colpi di scena.