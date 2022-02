Kate Middleton, il regalo di S. Valentino: William ha speso miliardi solo per lei

Kate Middleton, il regalo di San Valentino che William le ha fatto vale una barca di soldi. Ecco di che cosa si tratta.

Il principe William non bada a spese per la sua Kate. Sapete che cosa le ha regalato per San Valentino? Ha speso cifre astronomiche per lei.

Il costosissimo regalo di San Valentino per Kate Middleton

Il 14 febbraio si festeggia l’amore. La festa degli innamorati si celebra in tutto il mondo, anche nei castelli più sfarzosi. William e Kate hanno festeggiato il loro Valentine Day con una cena speciale.

In più interviste, la duchessa di Cambridge ha confessato di amare particolarmente la festa degli innamorati e di deliziare il suo consorte con cenette a lume di candela preparate con le sue mani.

William invece riesce sempre a sorprendere la sua dolce metà con regali che valgono milioni di sterline. Fonti vicine alla famiglia reale confermano che William adora sorprendere la duchessa (spesso portandola sulla neve o al mare) non soltanto in occasioni speciali ma ogni volta che ne ha la possibilità.

Anche questo San Valentino è stato per loro speciale. Sapete che cosa ha ricevuto in dono dal suo consorte la dolce duchessa?

William non bada a spese per la sua consorte

Anche le coppie reali attendono con ansia il 14 febbraio per dedicarsi delle attenzioni particolari. I membri della Royal Family ricevono e fanno regali più costosi rispetto a noi poveri comuni mortali. Ma questa regola non vale per tutti.

Sapete, per esempio, che cosa ha regalato il principe Harry alla sua dolce metà, Meghan Markle? Secondo alcune dichiarazioni che lo stesso figlio di Lady Diana ha rilasciato al The Tig, Meghan Markle non ha grandi pretese e ha chiesto alla sua dolce metà un pigiama personalizzato o in alternativa un libro o un profumo del brand Jo Malone, insomma nulla di particolarmente costoso.

Sorprende invece il principe William che per la sua Kate non si risparmia. Come ricordato in più occasioni William e Kate hanno festeggiato il loro primo San Valentino separati perché al tempo il principe doveva svolgere alcuni doveri militari nelle Isole Falkland.

Eppure, in quell’occasione, William ha trovato il modo di sorprenderla facendole arrivare una meravigliosa composizione floreale con un bigliettino super sdolcinato. Gli altri San Valentino invece la coppia ha potuto celebrarli insieme.

William generalmente ogni 14 febbraio regala alla sua consorte viaggi in giro per il mondo ma quest’anno a causa della pandemia ha virato su altro: tra i regali preferiti di Kate vi sono i gioielli.

Non è il primo San Valentino che il figlio di Lady Diana regala un costosissimo gioiello alla sua consorte, anzi. Si dice che Kate Middleton abbia accumulato un patrimonio di oltre 150 milioni di sterline solo in gioielli regalati dal marito e anche quest’anno possiamo immaginare che William ne avrà raggiunto un altro costosissimo alla collezione di sua moglie.