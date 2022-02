Harry e Meghan, lui vuole Eugenia | Il matrimonio è finito e il divorzio ora è milionario

Situazione particolarmente complicata quella per Harry e Meghan, il loro matrimonio è giunto ormai agli sgoccioli ed Harry è sempre più vicino ad Eugenia. Il divorzio è ormai dietro le porte.

Questi ultimi anni sono stati particolarmente complicati per la coppia, i due si sono perfino allontanati definitivamente dalla Famiglia Reale, rinunciando ai loro diritti imperiali. Questa decisione è stata presa principalmente da lui poiché pensava che sua moglie fosse troppo buona per appartenere al suo mondo e per questo motivo infatti doveva allontanarla prontamente. La notizia ha suscitato l’interesse di tutta la popolazione, scatenando così un putiferio inimmaginabile. Ad incrementare il chiacchiericcio sulla Famiglia Reale è stata proprio la coppia, la quale ha accusato di sentirsi soffocare dalla pressione nei loro confronti dai parenti.

Ovviamente questa situazione non ha fatto una bella pubblicità alla Regina, proprio per questo motivo infatti, dopo numerosi tentativi fatti con la speranza di far cambiare loro idea, ha accettato semplicemente la questione. Dall’allontanamento da casa però i due si sono visti come protagonisti in numerosi avvenimenti. Con il passare del tempo però hanno iniziato ad allontanarsi ed a oggi sono davvero pochi gli eventi a cui partecipano insieme, perfino le uscite personali sono ridotte al minimo. I due, nonostante le belle parole dette l’un l’altra, pare che siano ormai vicini al divorzio.

Harry e Meghan: crisi tra i due, lui si avvicina a Eugeni, divorzio imminente

Nelle ultime ore sul loro conto è scoppiata una vera bomba, ad essere l’effettiva protagonista è proprio lei. Quest’ultima infatti sta facendo i conti con delle problematiche famigliari ormai irrisolvibili. A quanto pare, suo fratello Thomas ha rilasciato una dichiarazione sconvolgente sotto gli occhi attente del Grande Fratello Australiano.

“I soldi e la popolarità l’hanno cambiata. Farà con Harry la stessa cosa che ha fatto a Trevor. Lui la adorava senza mai farle mancare nulla. Mia sorella lo ha usato e poi mollato quando non le serviva più.”

Queste sono le parole del fratello della Markle, il quale pare avere le idee molto chiare per quanto riguarda i comportamenti della sorella. Inoltre, come se questa notizia non bastasse a creare uno certo scalpore, Harry ha iniziato nuovamente ad avvicinarsi alla cugina Eugenia. Quest’ultima infatti non nutre una particolare simpatia nei confronti della moglie e tenta in tutti i modi di convincere Harry a tornare a casa.

Nelle ultime ore pare che l’uomo abbai tenuto un colloquio telefonico con la Regina, ovvero sua nonna. Le dinamiche del loro matrimonio ormai sono chiare a tutti e lui sta tentando in tutti i modi di riprendersi senza recare troppi danni alla Famiglia Reale.