GF Vip 6, Lulù finisce nei guai. La principessina è stata sgamata dalle telecamere ad usare il cellulare. Un video la incastra. Pubblico furioso: ha violato il regolamento.

Lulù Selassié ha un cellulare? La principessa è stata beccata così dalle telecamere. Il pubblico è senza parole, un video mostra tutto.

La principessa Lulù sgamata dalle telecamere

Lulù è sicuramente una delle protagoniste più amate e chiacchierate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La principessa etiope si è fatta conoscere per le sue fragilità e la sua dolcezza.

L’esperienza nel bunker di Cinecittà ha rappresentato per lei una rinascita personale. Lulù si è spogliata di tutte le sue paure e le sue ansie e si è lasciata andare vivendosi serenamente questa avventura.

Nella casa più spiata d’Italia ha trovato anche l’amore.

Si è fidanzata infatti con Manuel Bortuzzo, nuotatore triestino, e a detta del pubblico social, il vincitore morale del GF Vip. Il giovane è stato costretto ad abbandonare il gioco per via alcuni problemi di salute ma ogni settimana è in studio pronto a tifare per la sua principessa.

La Selassié, nel corso dell’ultima diretta della nota trasmissione Mediaset, è stata proclamata dal pubblico seconda finalista del Grande Fratello eppure, nonostante questa grande gioia, è ora nell’occhio del ciclone: è stata beccata ad utilizzare il cellulare. Le telecamere hanno ripreso tutto.

La gieffina nasconde un cellulare nella borsa

Scoppia il telefonino gate al Grande Fratello Vip 6. Come sappiamo, i concorrenti del noto reality di Mediaset non possono avere alcun aggeggio elettronico che consenta contatti o accessi con il mondo esterno.

Banditi e vietati pertanto smartphone, tablet e orologi digitali. A quanto pare, però, la Selassié ha violato il regolamento: la principessina è stata beccata ad utilizzare il cellulare. Nelle scorse ore un video che la incastra è diventato virale.

Nel filmato in questione, si vede la Selassié seduta in camera da letto insieme a Soleil. Mentre l’influencer italo-americana è impegnata a fare stretching, domanda alla sua coinquilina l’orario.

Furtivamente la Selassié apre il suo bauletto e comunica a Soleil l’ora esatta, poi accortasi dello scivolone, fissa la telecamera che è puntata proprio su di lei. Sui social intanto scoppia il putiferio.

Come è possibile che Lulù sappia l’orario? Non è la prima volta che succede una cosa del genere. Già qualche mese fa l’ex gieffina Valeria Marini era stata beccata dalle telecamere ad utilizzare un tablet.

Alfonso Signorini sembra fare sempre orecchie da mercante e non ascolta le critiche del pubblico. Questa volta succederà la stessa cosa? Lulù sarà punita? Non ci resta che attendere aggiornamenti.