Eros pazzo di Michelle Hunziker: la dedica tutta per lei è strappalacrime | FOTO

Sul palco del nuovo show di Michelle Impossible, non è passato inosservato il bacio che è scattato tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Quest’ultimo, dopo quell’iconico momento, ha deciso di scrivere una dedica proprio per lei.

Poco dopo l’esibizione di Eros Ramazzotti nello show di Michelle Hunziker, il cantante ha scritto una dedica davvero commovente per la sua ex moglie. I fan della coppia sperano in un ritorno di fiamma, potrebbe accadere? Scopriamolo.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma? La verità

Michelle Impossible, lo show della bella conduttrice italo svizzera ha conquistato il pubblico di Canale 5, registrando 3.382.000 mila telespettatori, pari al 19.65% di share. Una prima puntata davvero emozionante, con ospiti eccezionali, tra cui: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Serena Autieri, Noemi, il Mago Forest, la Gialappa’s Band ed Eros Ramazzotti.

La presenza di quest’ultimo non è di certo passata inosservata. Dopo tantissimi anni abbiamo rivisto Michelle insieme al suo storico ex marito. Nessuno si aspettava di vederli ancora così affiatati.

I due si sono scambiati anche un bacio a stampo, mandando in delirio milioni di fan. Inoltre, hanno anche ironizzato su un loro ipotetico ritorno di fiamma e hanno confermato che c’è solamente una bella amicizia.

Ma i fatti dicono altro, dato che il cantante, dopo la trasmissione, ha scritto una lunga dedica d’amore sul suo profilo Instagram, scatenando ancora una volta la reazione dei loro fan: scopriamo di più.

La commovente dedica a Michelle Hunziker

Appena i riflettori si sono spenti, Eros Ramazzotti ha deciso di scrivere una dedica d’amore sul suo seguitissimo profilo Instagram. Ovviamente i fan hanno subito pensato che si riferisse proprio alla sua ex moglie e probabilmente è così.

Ma il diretto interessato non ha confermato o smentito la notizia, per questo, non sappiamo con certezza se le frasi che ha scritto siano riferite a lei. Eros, ha riportato ben due citazioni, la prima di Tarun Tejpal:

“Due cose ci salvano nella vita amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili “.

La seconda invece è un pezzo di un brano del cantautore emiliano Vasco Rossi, Vita Spericolata. In molti credono che si riferisse proprio al bacio che si sono scambiati sul palco di Michelle Impossible:

“Amo la vita, quella libera dai pregiudizi, dalle invidie, quella vita fatta così, quella vita come Steve McQueen “.

Un chiaro riferimento a tutti i tabloid che per anni hanno parlato dei due facendo sempre molta pressione sulla loro storia d’amore. In molti sperano in un ritorno di fiamma, ma il messaggio sembra chiaro, c’è solo una bellissima amicizia.