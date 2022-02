Elisabetta Gregoraci, il regalone dallo spasimante segreto: “Briatore è nero”

By

Elisabetta Gregoraci sorpresa dallo spasimante segreto: il suo regalo la lascia davvero a bocca aperta. Flavio Briatore è furioso.

Un altro uomo è riuscito a conquistare il cuore di Elisabetta Gregoraci? Intanto la showgirl calabrese ha ricevuto un regalo curioso da uno spasimante segreto.

Elisabetta Gregoraci riceve un curioso regalo

L’8 febbraio 2022 Elisabetta Gregoraci ha festeggiato 42 anni. A causa delle restrizioni del Covid, la soubrette si è concessa un party super esclusivo ma con soli pochi invitati.

Ad organizzare il suo compleanno ci ha pensato l’ex marito Flavio Briatore che ha ospitato la showgirl calabrese e alcuni suoi intimi amici, tra cui gli ex gieffini Andrea Zelletta e Francesco Oppini, nel suo ristorante a Montecarlo.

Proprio l’imprenditore milanese si è preoccupato di allestire tutto nei minimi dettagli: dalla musica alle portate gourmet alla torta a tre piani. A quanto pare, però, Briatore non è l’unico che ha sorpreso Elisabetta.

Sapete che regalone ha ricevuto la bellissima soubrette da uno spasimante segreto? Pazzesco! Flavio Briatore è nero.

Lo spasimante segreto della showgirl lascia tutti di stucco

Elisabetta Gregoraci si trova in questi giorni a Dubai e non è da sola. La showgirl calabrese è in compagnia di Flavio Briatore e del figlio Nathan Falco. I tre stanno continuando i festeggiamenti del compleanno di lei.

Anche in India, Briatore si è occupato di ogni minimo dettaglio e ha ospitato l’ex moglie nel suo locale. La festa, insomma, continua e i regali non mancano. Briatore si è messo a completa disposizione dell’ex compagna concedendole i suoi locali a Montecarlo e a Dubai ma questi non sono gli unici presenti che Elisabetta ha ricevuto.

In occasione del suo compleanno, un uomo misterioso ha comprato un’intera pagina sul Corriere della sera per fare gli auguri alla bella calabrese. Sul quotidiano, in bellavista, c’è un’immagine molto sensuale della Gregoraci che indossa una camicetta che fa intravedere il suo meraviglioso décolleté.

Questa frase accompagna lo scatto: “il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare. 8 febbraio 2022, auguri Elisabetta!”.

Non sappiamo chi effettivamente abbia fatto un gesto del genere per la bella Elisabetta ma, a quanto pare, non è stato però Flavio Briatore. Che il cuore della Gregoraci sia tornato a battere per un altro uomo?

Lei non accenna a niente e nessuno e intanto si gode ancora i festeggiamenti con l’ex marito e il figlio. I fan sperano che tra Briatore e la Gregoraci possa ritornare l’amore.