Amici, il mandato d’arresto proprio per lui: non se lo poteva immaginare nessuno, neanche Maria

In tanti ricorderanno una triste pagina di Amici di Maria De Filippi, ovvero quando un noto volto della trasmissione fu arrestato per induzione alla prostituzione e non solo. Oggi è stato condannato: scopriamo di chi si tratta.

Amici di Maria De Filippi, il talent più amato e seguito del piccolo schermo. Ma anche in una trasmissione così importante e stimata possono esplodere degli scandali. E’ proprio quello che avvenne qualche anno fa, quando una triste pagina di Amici vide come protagonista un ex personal trainer del talent-show di Canale 5: scopriamo di più.

Chi è l’ex volto di Amici accusato di prostituzione e non solo

Vi ricordate di Marco Castellano? E’ l’ex personal trainer di Amici di Maria De Filippi. A maggio del 2018 è stato arrestato per induzione alla prostituzione. Sono state tre le vittime che sono state coinvolte.

Secondo una ricostruzione delle indagini, l’uomo, dopo aver avuto un rapporto sessuale con le ragazze, le convinceva a prostituirsi dicendo che in questo modo sarebbe aumentata la loro autostima e avrebbero migliorato anche il loro aspetto fisico.

Inoltre, il quarantanovenne è accusato di aver violentato e minacciato le tre donne e una di loro ha anche raccontato che lui le avrebbe messo un narcotico nel caffè, per poi abusare sessualmente di lei. Ma non è finita qui, perché Marco Castellano l’ha minacciata, affermando che se avesse denunciato, lui avrebbe condiviso in rete i suoi video a luci rosse.

E’ accaduta la stessa cosa anche alle altre due donne. Tutte e tre le vittime frequentavano la palestra a Roma, in zona Portuense, proprio dove lavorava lui. Tutto ciò sarebbe avvenuto tra il 2016 e il 2018.

La condanna

I telespettatori di Amici di Maria De Filippi, non avrebbero mai pensato che il talent-show più seguito e amato del piccolo schermo, potesse essere al centro dell’attenzione per un fatto così grave. Fortunatamente, è emersa la verità grazie alle tre ragazze che hanno trovato il coraggio di denunciare.

Oggi è finalmente arrivata la condanna di Marco Castellano e per lui sono previsti otto anni di reclusione. Nessuno avrebbe mai immaginato che potesse accadere una cosa del genere, soprattutto perché il protagonista è stato uno dei giovani talenti di Maria De Filippi.

La conduttrice, lo conobbe proprio nel programma di suo marito, il Maurizio Costanzo show. Castellano fu ospite in una puntata e da lì l’istruttore di fitness ebbe l’opportunità di entrare nello staff di Amici.