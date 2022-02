Luca Jurman, ve lo ricordate ad Amici? Sparito dal programma dopo l’aggressione

Ricordate l’ex professore di Amici, Luca Jurman? È sparito dal programma dopo l’aggressione. Ecco che cosa gli è successo e che fine ha fatto.

Luca Jurman sparito dal programma dopo l’aggressione

Per tanti anni Luca Jurman è stato vocal coach e poi insegnante presso la scuola di Amici di Maria De Filippi. Professore severo, rigido e sempre serio, quasi identico caratterialmente alla maestra Celentano, Jurman ha fatto tanto parlare di sé.

Lo ricorderete sicuramente per i suoi continui battibecchi con Marco Carta amatissimo ex allievo di Amici e oggi cantante dal seguito straordinario. Dopo la sua partecipazione in veste di professore al talent che gli ha concesso comunque una grande notorietà, di Luca Jurman si sono perse le tracce.

L’insegnante è stato vittima di una brutale aggressione. Nell’anno 2012, mentre si recava ad un evento di lavoro con alcune sue collaboratrici, Luca ha avuto una discussione molto accesa con un uomo di origini romane che, guidando in modo sconsiderato, gli ha tagliato la strada.

I due sono arrivati alle mani e l’insegnante di Amici è stato preso a calci e pugni. Jurman si è costituito parte lesa in un processo civile che si è concluso a suo favore. Da quel momento di lui, televisivamente parlando, si sono perse le tracce, o quasi. Ecco che fine ha fatto.

La nuova vita dell’ex professore di Amici

Luca Jurman è una persona molto apprezzata, stimata e benvoluta nell’ambiente musicale. È tra i vocal coach più celebri e conosciuti nonché ideatore del metodo Vocal Classes e del metodo Jurman.

Ha collaborato con artisti di grande fama come Laura Pausini, Bocelli, Miguel Bosè e Jovanotti. Dopo la sua esperienza, prima come vocal coach, e poi come professore nella scuola di Maria De Filippi, è stato vocal coach anche per un programma in onda su Rai 1 nel 2011 dal titolo Lasciatemi cantare, condotto da Carlo Conti.

Nel 2018 ha partecipato al festival organizzato dalla Domina Edizioni Musicali con un live che ha riscosso tantissimo successo. Oggi continua a lavorare come vocal coach tenendo classi speciali per professionisti del canto.

Insieme ad altre personalità importanti del mondo musicale come Luca Pitteri, forma poi artisti del futuro. È inoltre il presidente della Nazionale Artisti Ski Team, un’associazione che aiuta giovani e bambini con disabilità ad affermarsi nel mondo dello sport e dello scii in particolare.