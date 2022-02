Katia Ricciarelli senza freni al GF Vip: “Vorrei bruciarle tutti i capelli” | VIDEO

By

Katia Ricciarelli sconvolge tutti

Katia Ricciarelli è nella casa del Grande Fratello dal 13 settembre 2021 e non ha intenzione di mollare. Il 14 marzo si terrà l’attesissima finale e lei spera proprio di poter accedere al round finale.

Se all’inizio è stata sostenuta e amata tantissimo dai telespettatori, nelle ultime settimane il pubblico si è ricreduta su di lei. Sempre polemica, con la lingua tagliente e con la battutina pronta, la Ricciarelli ha deluso tutti.

Nelle scorse, ore parlando con un’altra vippona, la cantante lirica ha fatto delle dichiarazioni molto forti su una concorrente. Le sue parole hanno suscitato l’ira dei fan del programma che hanno acceso un vero e proprio dibattito social chiedendo che la Ricciarelli sia smascherata pubblicamente.

La gieffina incastrata da un video: fan furiosi

Katia Ricciarelli ha sicuramente un carattere molto forte e la sua personalità prorompente e peperina le ha causato spesso non pochi problemi nel bunker di Cinecittà. Fino a qualche settimana fa, i rapporti con Soleil sembravano essersi definitivamente rotti ma, a quanto pare, le due hanno ritrovato nuovamente l’equilibrio di un tempo.

Proprio questo duo, che è ritornato in forma più che mai, è stato protagonista di una conversazione che ha lasciato tutti basiti. In un video che è diventato virale, si vede Katia Ricciarelli e Soleil Sorge nella stanza da letto a (s)parlare di un’altra concorrente, Miriana Trevisan.

Le parole che le due gieffine riservano all’ex valletta di Mike Bongiorno non sono per nulla carine. Soleil scimmiotta gli atteggiamenti di Miriana e la deride dinanzi allo sguardo compiaciuto della cantante lirica, la quale, a sua volta, non manca di esprimere la sua opinione sulla Trevisan.

La Ricciarelli fa però una dichiarazione che sciocca tutti. Parlando dell’aspetto estetico di Miriana dice che la gieffina si veste malissimo e soprattutto che ha dei capelli così brutti che lei vorrebbe quasi bruciarli.

Le due amiche scoppiano poi in una fragorosa risata. Il pubblico è adirato, le parole di Katia sono state reputate vergognose e si chiede che questo filmato venga mostrato anche agli altri concorrenti del GF per far rendere a tutti conto della cattiveria della gieffina.