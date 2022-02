Calli ai piedi, finalmente addio grazie all’ingrediente che tutti abbiamo in cucina

I calli rappresentano una patologia molto comune e conosciuta tra la popolazione, infatti, circa 3 persone su 10 ne soffrono quasi ogni giorno.

I calli o i duroni (chiamati anche ipercheratosi plantare) non sono altro che la risposta del nostro corpo all’eccessivo attrito ma anche l’eccessiva pressione su certe zone del piede.

Come vengono i calli ai piedi

I calli ai piedi si possono manifestare anche come conseguenza di scarpe o calzini troppo stretti. Ma possono nascere anche a causa di una cattiva postura o di un’andatura scorretta.

In base alla causa, si possono distinguere i calli provocati dall’attrito e i calli generati da malattie o da altri disturbi. Nel primo caso il loro trattamento e la loro prevenzione è certamente più semplice.

Parlando di calli ai piedi esistono diversi tipi di ipercheratosi plantare.

L’ipercheratosi diffusa è un alterazione della pelle più estesa e superficiale, ed è caratterizzata dalla presenza di bordi indefiniti con un colore giallastro, che deriva dall’accumulo di cheratina nella zona.

I calli, i duroni e gli occhi di pernice rappresentano i problemi più comuni ed evidenti a carico dei piedi. Un fastidio che si evidenzia in massima parte quando si indossano le scarpe aperte.

Queste tre forme di ipercheratosi hanno delle caratteristiche diverse, motivo per cui vanno trattate con una terapia specifica dal podologo, anche per escludere altre cause di pelle ispessita, come verruche e cisti.

I calli si presentano più piccoli dei duroni e sono caratterizzati da un centro duro che è circondato da pelle infiammata. Hanno anche la tendenza a manifestarsi sulla parte non portante dei piedi, quali le punte e i lati delle dita e anche tra le dita.

Nel caso di calli senza dolore, i rimedi casalinghi danno degli ottimi risultati nel caso in cui si desideri ammorbidirli o anche eliminarli.

Rimedi naturali per trattare i calli

Oltre a preoccuparsi su come rimuovere i calli, una buona prevenzione ci metterà al riparo dalla formazione di calli e funghi sui piedi. Della prevenzione fa parte l’abitudine a far respirare i piedi senza indossare calze e scarpe.

Inoltre, utilizzare calze e scarpe di qualità e rilassare la zona con prodotti specifici, aiuta.

Per evitare che si presentino i calli dobbiamo avere cura che i piedi siano sempre puliti e asciutti. Per questo motivo se si soffre di eccessiva sudorazione, meglio indossare sempre i calzini e usare un po’ di antitraspirante.

Acqua calda sapone o bicarbonato – A fine giornata, per rilassare i piedi, possiamo immergerli per 10/15 minuti in una bacinella in cui avremo versato nell’ acqua calda, del sapone liquido o del bicarbonato.

Nell’acqua potremo usare della pietra pomice e alla fine del pediluvio, dopo aver asciugato i piedi utilizzate una lima specifica per ridurre l’inspessimento del callo. Infine strofinare con dell’olio di oliva per ammorbidire la zona.

Rimedio della nonna con l’aglio – Questo rimedio prevede che si faccia un impacco con l’aglio, in questo caso il trattamento prevede che si applichi sul callo una fettina d’aglio che deve essere ricoperta da una garza e tenuta per tutta la notte. Si tratta di un procedimento che va ripetuto diversi giorni. Questo trucco consente di ammorbidire e rimuovere i calli senza essere costretti ad incidere i calli.

Anche le cipolle, grazie alle loro proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie, possono essere piuttosto efficaci nel trattamento dei calli in modo naturale.

Rimuovere i calli con camomilla, limone e aglio – Questo metodo permette di eliminare le cellule morte che hanno creato il callo che una volta ammorbidito viene facilmente eliminato.

Per farlo occorre mescolare un cucchiaino di camomilla secca con uno spicchio d‘aglio schiacciato e succo di limone e in seguito il composto va applicato direttamente sui calli. Bisogna lasciarlo in posa per circa 20 minuti e poi rimuoverlo con acqua tiepida.