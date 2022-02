Amici, il gesto per Alice di Michele: “Lo ha fatto per lei” | Solo un cuore d’oro poteva farlo

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi, non solo nascono dei nuovi talenti ma anche delle bellissime amicizie. In particolare, i due ballerini Alice e Michele sono diventati molto amici e il gesto di lui non è passato affatto inosservato.

Alice e Michele, nonostante siano entrati da poco all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, sono amatissimi dal pubblico di Canale 5. I due hanno stretto una bellissima amicizia e lo dimostra un video che nelle scorse ore è diventato virale sul web: scopriamo cosa è accaduto.

Il bellissimo gesto di Michele per Alice | VIDEO

I telespettatori di Canale 5 si appassionano ogni volta alle storie d’amore o amicizie che legano gli allievi di Amici di Maria De Filippi. All’interno della scuola, i ragazzi trascorrono tantissimo tempo insieme ed è normale che poi nascano dei rapporti profondi.

Nelle scorse ore, non è passata inosservata una scena che ha davvero commosso tutti, infatti, il video è diventato subito virale sul web. I protagonisti del filmato sono i due ballerini, Alice e Michele. Entrambi, sono entrati da poco nella scuola di Amici 21 e forse proprio per questo hanno legato tantissimo.

Purtroppo, chi entra dopo mesi, ha difficoltà ad integrarsi ad un gruppo, infatti, Alice è una ragazza molto timida e per lei non è facile. Ma in un breve video si vede Michele prenderla da un braccio e avvicinarla agli altri allievi, durante un abbraccio di gruppo.

Michele lo ha fatto per lei. ❤ pic.twitter.com/NyQZfvgc8p — Mondotrash (@Mondotrash1) February 17, 2022

Un gesto incredibile che ha commosso milioni di telespettatori. E’ bellissimo vedere questi momenti così pieni d’amore. Il ragazzo ha dimostrato di essere non solo un ballerino molto talentuoso ma di avere un cuore veramente d’oro.

Chi è Michele Esposito: tutto sul ballerino di Amici 21

Michele Esposito ha 22 anni ed è originario di Teverola, in provincia di Caserta. Studia danza da quando era solamente un bambino, infatti, a 11 anni si è trasferito a Zurigo, in Svizzera, per coltivare proprio la sua passione per il ballo.

Nonostante la sua giovane età, ha già partecipato a diverse gare che lo hanno portato a vincere vari premi. Lui si è descritto come un ragazzo semplice e rispettoso. Ha deciso di partecipare ad Amici per aiutare la sua famiglia che in questo momento si trova in difficoltà, a causa della pandemia.