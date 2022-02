Alex Belli, la cifra per convincerlo a tornare al GF Vip: “Signorini è impazzito”

Alex Belli, sapete quanto ha chiesto ad Alfonso Signorini per rientrare nella casa del GF? Cifre astronomiche. Il pubblico è senza parole.

Alfonso Signorini ha sganciato un assegno davvero consistente per riavere Alex Belli nel bunker di Cinecittà. Sapete quanto è costato a Mediaset il rientro dell’ex gieffino? Assurdo.

Alex Belli rientra nel bunker di Cinecittà

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 abbiamo assistito ad un colpo di scena clamoroso che era stato già annunciato nei giorni precedenti: il rientro in casa di Alex Belli.

L’ex gieffino ha fatto ingresso nuovamente nel bunker di Cinecittà per chiarire una volta per tutte la sua situazione sentimentale e risolvere i problemi con Soleil e Delia. Ad accoglierlo, dopo un confronto in giardino, è proprio l’influencer italo-americana che, appresa della straordinaria notizia, gli ha gettato le braccia al collo.

Scioccata invece Delia che non si aspettava l’ingresso del suo compagno. Non sono giorni sicuramente tranquilli, questi, per i tre gieffini che in più occasioni si ritagliano spazi separati dagli altri coinquilini per parlare e mettere in chiaro i loro sentimenti.

Belli ha sconvolto gli equilibri di tutti con il suo rientro al GF. Sapete quanto ha sborsato Alfonso Signorini per riaverlo di nuovo in gioco? Cifre davvero assurde.

Alfonso Signorini ha pagato cifre astronomiche per riavere l’ex gieffino

Da lunedì Alex Belli è nel bunker di Cinecittà. L’ex attore di CentoVetrine sta partecipando non come concorrente ma come ospite. Aleggiano tanti misteri circa la sua presenza in casa.

Non sappiamo per quanto tempo rimarrà, forse per qualche giorno, forse per un paio di settimane, ma come lui stesso ha dichiarato alla sua compagna, un giorno lei potrebbe svegliarsi e lui essere già andato via dalla casa.

Alex, Delia e Soleil stanno approfittando di questa convivenza per parlarsi e chiarire. Soleil e Alex sono ritornati più complici di prima e la sintonia è stata percepita anche da Delia che in più occasioni si è scontrata con il compagno chiedendogli di portargli rispetto e di non avvicinarsi troppo alla Sorge.

D’altra parte, Belli sta facendo di tutto per recuperare il suo rapporto con Delia. I due si sono lasciati andare anche dei momenti di forte passione. Sicuramente la presenza di Alex Belli non è gratuita.

Sapete quanto ha speso Alfonso Signorini per farlo rientrare in gioco? Ben 30.000 euro! Questa la cifra sborsata da Mediaset secondo la Regina di Roma, nota ‘gossippara’ super informata. Il pubblico è senza parole: cifre assurde per il rientro di un concorrente che non è mai piaciuto a nessuno.