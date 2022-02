Soleil ci riprova con Alex e Delia resta di nuovo a bocca asciutta. Un video smaschera i due gieffini. Ecco che cosa è accaduto nelle scorse ore nel bunker di Cinecittà.

Alex e Soleil di nuovo insieme

Per oltre tre mesi Alex e Soleil hanno tenuto alta l’attenzione dei telespettatori per via del triangolo amoroso messo in piedi insieme a Delia Duran, compagna dell’ex attore di Centovetrine.

A dicembre, il fotografo è stato espulso per aver violato le misure di sicurezza e dopo alti e bassi con la compagna, mentre lui è stato piantato in asso nel limbo della riflessione sentimentale, sua moglie è entrata nel bunker di Cinecittà.

Delia non solo si è fatta amare dai telespettatori ma ha conquistato la simpatia anche degli altri coinquilini e con grande sorpresa di tutti è proprio lei la prima finalista del Grande Fratello.

Nel corso dell’ultima diretta, la modella venezuelana si è ritrovata però ad affrontare una situazione alquanto complicata: il suo Alex è rientrato in casa e conviverà con lei e Soleil probabilmente per un paio di settimane.

Intanto, mentre Belli dovrebbe impegnarsi a far chiarezza sui suoi sentimenti e risolvere i conflitti con la moglie, ha pensato bene di riavvicinarsi a Soleil.

Il video che incastra i due gieffini diventa virale

Alex e Soleil sono andati d’accordo fin dal primo giorno in cui si sono incontrati. Tra di loro è nata una chimica, così come è stata definita, artistica ed erotica. È stata proprio la Sorge ad accogliere l’ex gieffino per la seconda volta nel bunker di Cinecittà.

Per qualche settimana l’ex gieffino sarà ospite dei vipponi e la sua presenza ha uno scopo: fare chiarezza con Delia e Soleil. Mentre, almeno inizialmente, Delia è sembrata turbata dalla presenza in casa di Alex Belli, Soleil si è gettata a capofitto tra le sue braccia e i due nuovamente sono ritornati a vivere quella complicità e quella sintonia che hanno sempre avuto.

Nelle scorse ore, è accaduto qualcosa che ha lasciato però tutti interdetti. Durante una conversazione che Alex e Soleil hanno avuto in cucina, i due si sono lasciati andare a dichiarazioni molto forti.

Ironizzando sul fatto che fuori dalla casa non si è parlato d’altro che di quello che i due avrebbero fatto nel famoso lettone, la Sorge lancia una proposta: organizzare un meeting sotto le coperte.

Belli chiede alla gieffina se ha intenzione di scrivere anche la stagione del prossimo anno e i due scoppiano in una fragorosa risata. Poi, entrambi si prendono gioco di tutto quello che è stato detto su di loro fuori dalla casa. Cosa ne penserà Delia della loro complicità?