Orto in casa a Febbraio: cosa seminare per avere un abbondante raccolto

Anche se Febbraio è ancora un mese freddo, possiamo pensare a cosa seminare nell’orto in casa, sia che si tratti di una terrazza o di un giardino.

Senza dimenticare che il gelo può presentarsi in ogni istante, in questo periodo dell’anno possiamo ancora coltivare alcuni alimenti. Vediamo quali.

Cosa piantare nell’orto in casa a Febbraio

A dispetto delle basse temperature, febbraio è un mese fondamentale per l’orto, per seminare e concimare, come pure per preparare il terreno.

Inizieremo perciò a pianificare l’arrivo della primavera e a preparare gli interventi da fare nell’orto, nei vasi o nel giardino in modo da avere un raccolto soddisfacente e produttivo. Avere un piccolo orto, consente dei vantaggi sia dal punto di vista del benessere, che riguardo al risparmio economico.

Cipolle

Le cipolle possono anche essere coltivate durante tutto l’anno, per cui anche nel mese di febbraio. Prima di procedere con la semina occorre controllare il terreno che per questa coltura deve essere leggero, aerato e con poca sostanza organica.

All’inizio le annaffiature dovrebbero essere regolari, distanziandole a poco a poco. La semina avviene a 30×15 cm. E si raccolgono gli ortaggi a 3-4 mesi. L’ideale una volta colte le cipolle, è di farle asciugare sul posto per qualche giorno.

Porri

I porri sono coltivati in inverno, primavera ed estate. Il terreno deve essere ben fertilizzato e un po’ umido in estate. L’irrigazione deve essere moderata ma frequente. La semina viene fatta a una profondità di 15×30 cm. E viene raccolto dopo 4 mesi, in modo scaglionato.

Piselli

La coltivazione dei piselli avviene in inverno e in primavera su di un terreno fresco, umido e ben drenato. Cosi come deve essere altrettanto drenata l’irrigazione che deve essere abbondante. L’impianto è tra 30×50 cm o 40-60 cm, a seconda della varietà. Si raccoglie dopo 2 mesi, ogni 3-4 giorni.

Spinaci

Gli spinaci possono essere coltivati sia in autunno che in inverno. Per questa coltura dobbiamo procurarci del terreno argilloso, fresco e ricco di sostanze organiche. Per quanto riguarda le innaffiature, l’irrigazione deve essere scarsa.

La semina avviene a 10×25 cm, elemento che rende una coltura ideale per chi non ha grandi spazi. Si raccoglie dopo 2 mesi, foglia per foglia , oppure tagliando la pianta intera alla base.

Lattuga