“Non toccarla” Alex Belli si inginocchia a Soleil e Delia sbotta | VIDEO

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano proprio mai. Nella puntata di ieri 14 febbraio, infatti, non sono mancati. Il ritorno di Alex Belli sta regalando già tantissime dinamiche: scopriamo cosa è accaduto nelle scorse ore.

Il ritorno di Alex Belli al Grande Fratello Vip ha scombussolato il clima della casa, infatti, dopo poche ore dal suo ingresso, sono iniziate le prime discussioni tra lui e sua moglie Delia Duran. La modella venezuelana ha completamente perso le staffe quando ha visto l’attore avvicinarsi a Soleil Sorge: scopriamo di più.

Alex Belli e Soleil: ritorna la chimica artistica

Delia Duran e Soleil Sorge, sono rimaste un po’ di stucco quando hanno rivisto Alex nella casa del Grande Fratello Vip, ma hanno comunque manifestato il loro entusiasmo nel riabbracciarlo, soprattutto l’influencer italoamericana che lo ha accolto a braccia aperte.

I telespettatori non hanno potuto non notare che la chimica artistica tra di loro non è mai andata via, infatti, non sono mancati i loro sguardi complici o il loro intenso feeling. Ovviamente, non è passato inosservato neanche a Delia Duran, che si è ferocemente infuriata quando ha visto suo marito troppo vicino a Soleil: scopriamo cosa è accaduto nelle scorse ore.

La reazione di Delia Duran

Il triangolo amoroso più discusso del Grande Fratello Vip è tornato, infatti, dopo la puntata di ieri, Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge si sono ritrovati a parlare nel giardino. In quel momento, l’attore si è inginocchiato davanti a Soleil e le ha detto:

“Sole eravamo in sauna, non te l’ho detto sotto le coperte”.

L’uomo si stava riferendo al “Ti amo” che avrebbe detto all’ex corteggiatrice di Luca Onestini. Delia, appena ha visto suo marito seduto davanti alla ragazza, si è scagliata contro di lui e lo ha strattonato, esclamando con un tono molto acceso:

“Non toccarla, perché questa roba mi dà fastidio. Non fare così. Devi dire la verità, perché lei l’ha confermato. Confermalo adesso. Abbi le pal**.

Soleil è rimasta paralizzata di fronte a questa scena quasi surreale. Anche i telespettatori sono rimasti sconvolti, infatti, il video della reazione di Delia è diventato subito virale sul web. Insomma, questo è solo l’inizio, nei prossimi giorni sicuramente ne vedremo delle belle.