Milano, bimbo di 4 anni dimesso dall’ospedale muore per peritonite acuta: medici indagati

Stando al referto dei medici che lo avevano visitato al Pronto soccorso del Policlinico di Milano, il piccolo aveva una gastroenterite.

Il giorno dopo le dimissioni, visto l’aggravarsi delle sue condizioni, i genitori lo hanno riportato in ospedale, dove è morto poco dopo per una peritonite acuta.

Bimbo di 4 anni dimesso dall’ospedale muore il giorno dopo

Risale allo scorso novembre la vicenda che vede coinvolto un bimbo di 4 anni di Milano, morto il giorno successivo alle dimissioni dall’ospedale.

Il piccolo era arrivato al pronto soccorso del Policlinico di Milano, con vomito e forti dolori all’addome.

Dopo averlo visitato, i medici del nosocomio lombardo gli avevano diagnosticato una gastroenterite e gli avevano prescritto del paracetamolo.

Il giorno seguente alle dimissioni, visto l’aggravarsi delle sue condizioni, i genitori lo avevano riaccompagnato in ospedale. In poche ore il piccolo era deceduto, ucciso da una peritonite acuta.

Sulla vicenda è stata quindi aperta un’inchiesta e la Procura di Milano ha iscritto due medici nel registro degli indagati: si tratta della specializzanda che lo aveva visitato e dimesso con la diagnosi di gastroenterite e il medico specialista che era di turno la sera del primo ricovero.

Come riferisce Milanotoday, il fascicolo d’indagine è stato aperto per responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.

Il pubblico ministero cui è stata affidata l’indagine ha disposto una consulenza medica per svolgere esami tossicologici sul bambino.

Obiettivo delle indagini è capire se sia stato rispettato il protocollo durante la prima visita al pronto soccorso del Policlinico e chiarire come mai i medici non abbiano disposto una Ves, l’esame che serve a capire se nell’organismo sia in corso un’infezione.

Cos’è la peritonite acuta

La direzione del Policlinico di Milano ha fatto sapere di aver già avviato un’indagine interna, in concomitanza con quella della Procura, a cui sono stati forniti tutti gli elementi utili per ricostruire la vicenda e chiarire eventuali responsabilità del personale sanitario.

La peritonite acuta è un’infezione del peritoneo, la membrana che riveste il tessuto addominale.

Se non trattata adeguatamente, può portare anche al decesso, come accaduto al piccolo di 4 anni di Milano.

La causa più comune della peritonite nei piccoli pazienti è la perforazione del tratto gastrointestinale, causata a sua volta da un’appendicite non curata in modo tempestivo.

Il primo e più comune sintomo è il dolore addominale. Quando l’infezione è più avanzata compare anche il vomito.

L’intervento chirurgico, che serve a ripulire la cavità addominale, si rende sempre necessario nei casi di peritonite acuta nei bambini.