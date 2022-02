Lodi, autocisterna si ribalta e prende fuoco sull’A1: conducente ferito e autostrada chiusa

I sanitari del 118 hanno soccorso il conducente dell’autocisterna, che trasportava materiale infiammabile. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 6:30, sull’A1, in direzione Lodi.

L’autostrada è tuttora chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Ci vorranno diverse ore prima che la situazione torni alla normalità. I vigili del fuoco stanno lavorando per ripristinare la situazione.

Autocisterna in fiamme sull’A1

Stava guidando in direzione Lodi, quando un chilometro prima del casello di Pieve Fissiraga (Lodi), in A1, con la sua autocisterna ha impattato contro il guard rail.

Il mezzo si è ribaltato e ha preso immediatamente fuoco. Sulla cisterna, come riferisce Tgcom24, il conducente, un uomo di 47 anni, trasportava liquidi reflui di medicinali stoccati e in corso di smaltimento.

Improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è finito contro il guard rail, e poi ha preso fuoco.

Gli altri automobilisti in transito sull’A1 hanno allertato i sanitari del 118, che, accorsi sul posto, hanno tratto in salvo il 47enne, che è stato poi trasferito all’ospedale di Melegnano.

Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del Fuoco, sia dal compartimento di Lodi che da quello di Milano. Nell’incidente non è stato coinvolto nessun altro mezzo.

Ferito il conducente del camion, che è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano. L’A1 è quindi bloccata in entrambe le direzioni tra il casello di Lodi e l’innesto Teem a Cerro al Lambro.

I vigili del Fuoco hanno fatto sapere che ci vorranno ancora diverse ore perché la situazione torni alla normalità.

Autostrada chiusa

A seguito dell’incidente, si è formata una coda di circa 6 chilometri e l’autostrada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia.

La coda che si è formata al momento è di 6 km. L’uscita consigliata, in direzione Lodi, è Casalpusterlengo (Lodi). Mentre, per quanto riguarda quella in senso contrario, in direzione Bologna, la coda è di 5 km tra il Bivio A1/A58 e Lodi.

Incidente sulla #A1, tra #Lodi e Melegnano: un’autocisterna carica di rifiuti farmaceutici ha invaso la carreggiata opposta e preso fuoco. Soccorso il conducente e #incendio spento, in corso dalle 7.00 l’intervento dei #vigilidelfuoco [#16febbraio 9:00] pic.twitter.com/ffgMGxVN8n — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 16, 2022

L’autoarticolato che trasportava i farmaci scaduti è andato a sbattere contro il guardrail di cemento centrale, il newjersey, senza coinvolgere altri veicoli ma ribaltandosi su un fianco e invadendo in parte la carreggiata opposta, quella verso Sud e Bologna.

I vigili del fuoco sono tuttora al lavoro per ripristinare la situazione. Al momento non è chiaro se il conducente abbia avuto un malore o se sia stata una distrazione a farlo finire fuori strada.

Le sue condizioni non sono preoccupanti.