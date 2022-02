L’eredità, Insinna suggerisce la risposta al concorrente: “Errore madornale” | VIDEO

L’eredità, Flavio Insinna nei guai: suggerisce la risposta al concorrente. Errore madornale. Un video incastra il conduttore.

Tra i conduttori più amati del piccolo schermo c’è sicuramente Flavio Insinna. Con una carriera brillante alle spalle e un futuro in televisione ancora tutto da programmare, il mattatore della RAI continua a riscuotere grandissimo successo.

Dopo alcuni anni lontano dalla televisione, per via di una lite con i vertici Rai a seguito dello scandalo ad Affari tuoi in cui aveva parlato male degli autori e di alcuni concorrenti, i telespettatori hanno voluto donare ad Insinna una seconda possibilità.

Lui l’ha accolta volentieri e si è riscattato professionalmente riacquistando la fiducia nel pubblico. Da tanti anni è al timone dell’eredità. Il game show proposto dalla rete nazionale ha avuto diversi conduttori come Amadeus e Fabrizio Frizzi e ora è nelle mani di Insinna.

Flavio tiene compagnia ai telespettatori ogni giorno con la sua solarità e professionalità. Proprio durante una puntata del famoso quiz, il conduttore ha lasciato tutti senza parole: ha suggerito la risposta al concorrente. Errore madornale. Le telecamere hanno ripreso tutto.

Il presentatore suggerisce la risposta al concorrente

Non sono mancati in tanti anni di messa in onda alcuni strafalcioni da parte dei concorrenti e del presentatore. Lo stesso Flavio è stato protagonista di un episodio che ha lasciato tutti senza parole: il conduttore ha commesso uno sbaglio clamoroso suggerendo involontariamente una risposta al concorrente.

Mentre leggeva una domanda che prevedeva quattro opzioni, ha rivelato alcuni indizi, svelando dettagli e informazioni importanti ed utili che hanno aiutato il giocatore a scegliere la risposta corretta e a superare la manche. Sui social molti hanno notato questo strafalcione del conduttore.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere, in più occasioni il presentatore dell’eredità si è lasciato sfuggire degli indizi che hanno portato un concorrente non solo a battere gli altri avversari ma addirittura ad arrivare in finale, alla famosa ghigliottina. Il video che incastra il presentatore è diventato virale.