Lasagna ricca di carnevale dello Chef Cannavacciuolo: piatto unico che fa felice tutti

La Lasagna ricca di carnevale di Cannavacciuolo è un piatto classico all’insegna del piatto dell’abbondanza della cucina Napoletana

Il piatto più amato ideale per i pranzi della domenica, o in occasione delle festività quando tutta la famiglia si riunisce per stare insieme, in assoluto il piatto più amato dai bambini.

Lasagna ricca di carnevale

Il segreto in cucina dello chef di Antonino Cannavacciuolo è nel suo equilibrio, e nella sua fusione di mare e montagna, in una esaltazione delle ricette che sono il frutto della tradizione e della creatività innovativa dello chef che ha saputo conquistare il pubblico con la sua simpatia. Antonino Cannavacciuolo è ormai considerata un’istituzione, sia in cucina che in TV.

Per lo chef Antonino Cannavacciuolo la lasagna di carnevale è un piatto classico della cucina Napoletana, un viaggio tra i sapori che ci portiamo e riscopriamo una volta quando tornati a casa, alle nostre origini.

Ingredienti per la salsa per 4 persone

500 g di pomodori pelati

2 spicchi d’aglio

½ ciuffo di basilico

sale

pepe

olio evo

Ingredienti per le polpettine

100 g di carne di vitello magro

20 g di parmigiano grattugiato

1 tuorlo

farina 00

sale

pepe

olio evo

Ingredienti per la pasta fresca

400 g di farina 00

100 g di semola

1 uovo intero

13 tuorli

1 cucchiaio di olio evo

PER LA LASAGNA

500 g di pasta fresca

100 g di piselli

4 uova sode

100 g di parmigiano grattugiato

100 g di ricotta

basilico

Ingredienti per la finitura

120 g di burrata

2 cipollotti

Preparazione per la pasta fresca della lasagna ricca di carnevale

Nella ciotola del robot da cucina mettere: farina semola, olio, l’uovo e i tuorli e quindi fare impastare, finché non otteniamo un impasto omogeneo. Se occorre possiamo aggiungere un po’ di acqua.

Quando abbiamo terminato avvolgiamo l’impasto nella pellicola e mettiamo da parte per circa 1 ora.

Preparazione per la salsa di pomodoro

Per preparare la nostra salsa che servirà da condimento per le lasagne di carnevale, occorre frullare i pelati per poi setacciarli al colino. Quindi mettiamo a scaldare l’olio extra vergine di oliva in un pentolino con l’aglio, e facciamo ritirare la passata di pomodori.

Saliamo e pepiamo e uniamo alla salsa delle foglie di basilico fresco.

Preparazione per le polpette

A questo punto procediamo tritando la carne, che condiremo con il resto degli ingredienti e impastiamo per farne alla fine delle polpettine che passeremo nella farina per poi friggerle.

Preparazione per la lasagna ricca di carnevale

Mentre lessiamo i piselli, lavoriamo la ricotta e il basilico tritato con la salsa di pomodoro. Quindi passiamo alla preparazione della pasta, che dovrà avere le sfoglie delle dimensioni della teglia.

Mettiamo dell’olio e del sale nell’acqua di cottura della pasta per non farla attaccare. Quindi una volta scolate le sfoglie si mettono ad asciugare far asciugare su un panno in cotone pulito.

Dopo aver foderato con della carta forno la teglia ( che dovrà avere i bordi alti), iniziamo la preparazione della lasagna napoletana versando sul fondo prima uno strato di salsa e poi per strati le sfoglie di pasta, versando con un mestolo ad ogni strato la salsa di pomodoro e ricotta, i piselli, e le polpettine che abbiamo fritto, parte del parmigiano e le uova sode tagliate a pezzetti.

Alla fine come ultimo ricopriamo la pasta con la salsa di pomodoro e ricotta e uniamo il formaggio parmigiano grattato, per poi mettere in forno preriscaldato a 160° per circa 50 minuti.

Una volta pronta per essere impiattata, mettiamo nel centro del piatto una fetta di lasagna napoletana e guarniamo con del cipolloto tagliato sottile a julienne e di fianco la burrata con sopra un po’ della salsa di pomodoro e una fogliolina di basilico fresco.