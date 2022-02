Elisabetta Gregoraci, conoscete il suo famoso ex? “Il peggior nemico di Briatore”

Elisabetta Gregoraci, conoscete il suo famoso ex fidanzato? Lui è il peggior nemico di Briatore. I due proprio non si sopportano.

Elisabetta Gregoraci è una amatissima showgirl italiana, tra le più seguite del piccolo schermo. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip lo scorso anno, per lei si sono riaperte, dopo anni di assenza dalla televisione, le porte del mondo dello spettacolo.

È stata scelta come conduttrice anche di Battiti live, il programma musicale estivo che ha riscosso tantissimo successo ed è stata ospite in numerose trasmissioni televisive. Sempre riservata e timida, la Gregoraci tenta di mantenere lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere la sua vita privata.

Qualche giorno fa ha celebrato i suoi 42 anni con una mega festa di lusso organizzata da niente di meno che dall’ex marito Flavio Briatore. I due vanno d’amore e d’accordo e i fan sperano che possa esserci un ritorno di fiamma. A proposito di fiamme, avete mai visto l’ex fidanzato di Elisabetta? Lui è famoso ed è il peggior nemico di Briatore.

Chi è il famoso ex fidanzato della showgirl calabrese

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati una coppia per lungo tempo. Dopo tanti anni di amore e un figlio, i due hanno deciso di porre fine alla loro relazione per incompatibilità caratteriali.

Gli ex coniugi sono rimasti in ottimi rapporti, si vedono e si frequentano come amici e i fan sperano che tra di loro possa, prima o poi, esserci un ritorno di fiamma. Dopo la fine del matrimonio con il noto imprenditore, la showgirl ha fatto parlare di sé per la sua relazione con un altro uomo: lui è il peggior nemico di Flavio Briatore.

Sapete di chi stiamo parlando? Il suo nome è Francesco Bertuzzi. Elisabetta e Francesco si sono conosciuti ad una cena a Montecarlo nel 2014 quando lei era ancora sposata con Flavio Briatore.

Lui è un pilota di linea e un imprenditore molto conosciuto a Montecarlo. In un’intervista rilasciata A live non è la D’Urso qualche tempo fa, Bertuzzi ha dichiarato che quando ha cominciato a frequentare Elisabetta il suo matrimonio con Briatore era già in crisi.

Non è dello stesso parere l’imprenditore milanese. Si mormora infatti che la fine del matrimonio tra la Gregoraci e Briatore sia dipesa proprio dal tradimento di Elisabetta con Bertuzzi. La Gregoraci ha dichiarato, in più occasioni, di aver profondamente amato Francesco ma di averlo lasciato perché il suo amore era troppo malato.