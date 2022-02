Charlene di Monaco, la notizia è devastante: batosta finale per Alberto

Charlene di Monaco, arriva una notizia devastante: batosta finale per Alberto II. Ecco che cosa sta succedendo. I sudditi sono seriamente preoccupati.

Non arrivano buone novelle circa le condizioni di salute di Charlene di Monaco. Ulteriore batosta per Alberto II e i gemellini. La notizia è devastante.

Charlene di Monaco preoccupa tutti

Da ormai più di un anno la principessa Charlene di Monaco è al centro dell’attenzione per via delle sue preoccupanti condizioni di salute. Dopo 8 mesi trascorsi in Sudafrica per un’infezione che ha colpito gola, orecchie e naso costringendola a sottoporsi a ben 3 interventi chirurgici, la moglie di Alberto II sembrava essere sulla strada della guarigione.

A novembre ha fatto una piccola apparizione a Monaco ricongiungendosi con il marito e i figli ma qualche giorno dopo, per via di un esaurimento psicofisico è stata costretta a lasciare la corte ed è stata ricoverata in una clinica in Svizzera dove ancora tutt’oggi si trova.

Da giorni circolano voci su un presunto ritorno a corte della principessa ma una persona vicina alla famiglia reale comunica una notizia devastante. Batosta pesante per Alberto II e i sudditi monegaschi.

Grande batosta per Alberto II

Non arrivano buone notizie sulla salute di Charlene di Monaco. Se qualche giorno fa circolavano voci che la principessa avrebbe presto fatto ritorno a palazzo reale, le stesse sono state smentite da una persona vicina alla famiglia Grimaldi.

A rilasciare un’intervista choc è anche la giornalista Brittanni Barger che su Express ha raccontato alcuni dettagli inediti sulle condizioni di salute della principessa che non fanno purtroppo ben sperare.

Barger è una fonte piuttosto attendibile dato che è lo stesso giornalista che segue da anni la famiglia Grimaldi e proprio lui ha rilasciato informazioni e news accurate fin dal primo ricovero della sovrana monegasca.

Secondo la famosa giornalista esperta di gossip reali, purtroppo Charlene non sta ancora bene e la sua permanenza nella clinica svizzera sarà prolungata fino a data da destinarsi. Non sappiamo, dunque, quando Charlene potrà fare ritorno a corte ma sembra che la moglie di Alberto II abbia davanti a sé ancora lunghi mesi di ricovero.

È una brutta notizia, questa, non soltanto per i sudditi monegaschi ma anche per Alberto II e i gemellini Jacques e Gabriella che da mesi non riescono a viversi come vorrebbero la loro mamma.

Intanto fonti vicine ai reali dichiarano che il matrimonio tra Alberto e Charlene è sempre più in crisi e che i malesseri della principessa dipendono in gran parte dalle infedeltà e dalla freddezza del sovrano di Monaco.