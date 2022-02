Belen Rodriguez perde il controllo, aggredita mentre è alla guida: “Cose terribili”

By

Belen Rodriguez, clamoroso. La showgirl perde il controllo: aggredita mentre è alla guida. Ecco che cosa le è accaduto. Pazzesco.

Belen Rodriguez aggredita mentre è alla guida. La showgirl perde il controllo. Cose terribili sono successe, vediamo nei dettagli la terribile vicenda che le è capitata.

Belen Rodriguez a cuore aperto

Il 9 febbraio 2022 è ritornato in onda Le iene, il programma di intrattenimento con servizi di investigazione che tanto piace ai telespettatori. Con grande sorpresa di tutti, alla conduzione della nota trasmissione Mediaset, al posto di Nicola Savino, abbiamo ritrovato Teo Mammucari e Belen Rodriguez.

I due hanno già condiviso altre esperienze televisive e sul piccolo schermo sembrano una coppia davvero affiatata. Come ha confessato la showgirl, condurre le iene è sempre stato il suo sogno più grande e ora che ha la possibilità di tenere tra le sue mani le redini della nota trasmissione Mediaset non potrebbe essere più felice.

In un’intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, l’argentina ha parlato della sua vita professionale e privata e lasciandosi travolgere dalle emozioni e raccontando di un episodio particolare che l’ha sconvolta.

La showgirl argentina aggredita mentre è alla guida

Belen Rodriguez è tornata in televisione più in forma che mai. Ora è lei al timone delle Iene insieme alla sua spalla fidata, Teo Mammucari. La prima puntata si è conclusa con picchi di share altissimi. La conduzione della Rodriguez è piaciuta tanto ai telespettatori che hanno potuto apprezzarla in vesti nuove e con una professionalità totalmente differente.

Questi sono giorni impegnativi per l’argentina che si divide tra interviste e conferenze stampa. Proprio in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, l’ex moglie di Stefano De Martino ha fatto delle dichiarazioni molto forti parlando del suo ex compagno.

La Rodriguez ha affermato che rispetto a lui, lei oggi non riesce più a mantenere la calma e il controllo quando si trova ad avere a che fare con persone dal giudizio facile. La showgirl ha raccontato un episodio particolare che l’ha vista protagonista.

Belen ha dichiarato che qualche tempo fa, mentre era in auto, una donna le ha urlato contro dicendole delle cose terribili. La conduttrice è dunque scesa dalla macchina e ha intimato alla donna di ripetere le stesse cose che aveva dichiarato poco prima.

La signora si è spaventata ed è andata via. Belen ha affermato che ormai è abituata alle critiche e ai giudizi e che adesso sta imparando a gestire situazioni così stressanti.