Panico a Buckingham Palace: “Scomparsa la principessa” | L’intera nazione la cerca

Si scatena il panico a Buckingham Palace: scomparsa la principessa, i sudditi sono in apprensione e l’intera nazione la cerca. Vediamo che cosa sta accadendo in Inghilterra.

L’adorata principessa è scomparsa da Buckingham Palace e l’intera nazione si mobilita per ricercarla. Ecco che cosa sta succedendo alla corte della Regina Elisabetta.

Panico a Buckingham Palace

La regina Elisabetta è da qualche mese nell’occhio del ciclone per via di alcuni eventi familiari che hanno destato l’attenzione del mondo.

La sovrana, non soltanto ha dovuto fare i conti con la morte dell’adorato compagno di una vita, il principe Filippo di Edimburgo, ma ha dovuto combattere anche contro le accuse di razzismo mosse nei confronti della Royal Family da Meghan Markle e dei processi in capo al figlio, il duca Andrea di York, che è stato punito dalla regina madre con la sottrazione di alcune importanti cariche istituzionali.

Intanto, il panico si è scatenato a Buckingham Palace: l’amatissima principessa è scomparsa e di lei non si hanno più notizie. L’intera nazione è preoccupata e i sudditi credono che possano esserle successo qualcosa.

La principessa è scomparsa

Da settimane non si parla che di lei, della principessa scomparsa da Buckingham Palace. A destare preoccupazione è la figlia della Regina Elisabetta, la principessa Anna. Sempre attiva, mai ferma, nonostante i suoi 71 anni, l’amatissima reale da ormai più di un mese non dà notizie di sé.

La principessa non si è presentata ad alcuni importanti eventi pubblici e ha dato forfait anche ai giochi olimpici di Pechino, proprio lei che è membro della IOC, l’ International Olympic Committee. Tutti aspettavano la sua presenza dato che ha saltato anche gli scorsi giochi olimpici a Tokyo ma Anna ha preferito non presentarsi.

Le sue assenze ad eventi pubblici ma anche privati preoccupano i sudditi. La principessa Anna è sempre super attiva e la sua agenda è sempre fitta di impegni.

Fonti vicine alla casa reale, hanno dichiarato che la principessa ha preferito ritirarsi momentaneamente a vita privata, o quasi, per trascorrere un po’ di tempo con la sua famiglia e i suoi 5 nipotini ma anche per preparare nei minimi dettagli la celebrazione per il giubileo di platino in onore della Regina Elisabetta, che si terrà a giugno 2022 .

Inoltre, fanno sapere alcuni insiders di corte, la principessa sta lavorando diligentemente ad alcuni progetti segreti che coinvolgono anche la sicurezza dei membri della Royal Family collaborando quindi a stretto contatto con la polizia, su richiesta di Elisabetta II.