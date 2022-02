GF Vip, rissa fuori onda tra Delia e Jessica: “Stavano arrivando alle mani” | VIDEO

Grande Fratello Vip 6, scoppia la rissa fuori onda tra Delia e Jessica: le due hanno rischiato di arrivare alle mani.

È guerra aperta tra Delia Duran e Jessica Selassié. Le due, durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, hanno discusso animatamente e nel corso di una pausa pubblicitaria è scoppiata una rissa che ha rischiato di finire male.

Delia e Jessica ai ferri corti

Delia e Jessica non si sopportano ed è palese. La modella venezuelana è la prima finalista ufficiale del Grande Fratello Vip 6 e continua ad essere amata dai telespettatori. Non meno affetto viene riservato dai fan a Jessica Selassié. La principessa etiope è tra le preferite del pubblico.

Jessica e Delia non sono mai andate particolarmente d’accordo e il motivo della discordia ultimamente è Barù. Come sappiamo, la principessa ha affermato più volte la sua infatuazione per il nipote di Costantino della Gherardesca ma Delia Duran, dispettosa, ha baciato il gieffino avvicinandosi a lui solo per far ingelosire la principessa che a sua detta è troppo possessiva.

Anche nel corso dell’ultima puntata del GF, le due concorrenti hanno avuto una accesa discussione e durante la pubblicità è scoppiata quasi una rissa che poteva finire davvero molto male. Un video ha registrato il fuori onda e mostra tutto.

Le due gieffine arrivano alla rissa

Tra le due bellissime è ormai guerra aperta: le due non si parlano nel bunker di Cinecittà e se lo fanno è solo per punzecchiarsi, offendersi o addirittura litigare furentemente. La ragione del loro disaccordo è principalmente Barù.

Delia, nei giorni scorsi, ha flirtato con il nipote di Costantino della Gherardesca fino a dargli un bacio davvero appassionato solo per punire la dolce Jessica che, a detta della modella venezuelana, continua a sparlare di lei.

Le due, insomma, non vanno per nulla d’accordo e nel corso dell’ultima diretta del GF Vip l’antipatia reciproca è venuta fuori. Alfonso Signorini ha parlato nuovamente dell’avvicinamento di Delia a Barù e della gelosia di Jessica. Tra le due gieffine è scoppiata un’accesa discussione e durante un fuori onda si è arrivati quasi alla rissa.

Delia ha sbraitato contro Jessica affermando che non è possibile fare niente senza che lei si arrabbi e si offenda. La Selassié ha ribattuto invece che Delia l’ha stufata, utilizzando un’espressione non proprio signorile, e che se non fosse già stata scelta come finalista ufficiale l’avrebbe nominata già da tempo per mandarla a casa.