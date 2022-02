By

Manuel Bortuzzo è furioso con il Grande Fratello. Alfonso Signorini lo ha costretto a fare una cosa terribile.

L’ex gieffino si toglie alcuni sassolini dalle scarpe e decide di confessare tutta la verità: costretto da Alfonso Signorini a fare una cosa tristissima.

Manuel Bortuzzo furioso con Alfonso Signorini

Manuel Bortuzzo è stato sicuramente il vincitore morale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il nuotatore triestino ha vissuto un’esperienza bellissima nel bunker di Cinecittà dove ha trovato anche l’amore.

Proprio nel famoso reality si è fidanzato con Lulù Selassié. Purtroppo, a causa di alcuni problemi di salute, il giovane è stato costretto ad abbandonare il gioco e a ritornare alla sua vita di prima.

Sempre presente in studio, Bortuzzo pur a distanza continua a tenere sott’occhio la sua fidanzata e proprio a lei ha voluto riservare una splendida sorpresa in occasione della festa di San Valentino.

Arriva però una notizia che lascia tutti basiti: Manuel è furioso con il Grande Fratello, in particolare con Alfonso Signorini. Il conduttore del GF lo ha costretto a fare una cosa terribile.

La confessione inattesa dell’ex gieffino

Manuel è furioso con il Grande Fratello e attraverso una diretta Instagram esprime tutto il suo disappunto lanciando anche una frecciatina ad Alex Belli. In occasione di San Valentino, l’ex gieffino aveva preparato una serie di sorprese per la sua fidanzata Lulù.

Nella diretta social di ieri, il nuotatore triestino ha raccontato di aver chiesto, giorni fa, il permesso alla produzione di mettersi in quarantena per poter abbracciare nella serata del 14 febbraio la sua principessa.

La sua proposta è stata bocciata così come anche altre sorprese che aveva preparato per Lulù sono state rimandate a data da destinarsi. Nella puntata in onda nelle scorse ore abbiamo assistito ad un incontro fugace tra i due fidanzatini durante il quale, il giovane ha fatto ricevere alla sua fidanzata una tenerissima lettera d’amore.

A quanto pare, anche su questa missiva ci sarebbero dei problemi. Manuel ha dichiarato che è stato costretto ad accorciare la lunga lettera d’amore scritta per la sua fidanzata perché Alfonso Signorini ha reputato che fosse troppo lunga da leggere in trasmissione.

L’ex gieffino ha potuto scrivere solo due righe veloci affermando poi che la produzione farà arrivare la lettera reale alla principessa. Il nuotatore è furioso e ha dichiarato che purtroppo le cose vere non piacciono e che si preferisce dare spazio solo allo show lanciando una frecciatina al vetriolo ad Alex Belli.