Soleil e Delia a letto con Barù: dimenticano tutti e 3 di essere ripresi | VIDEO

Grande Fratello Vip: Soleil e Delia a letto con Barù. I tre dimenticano di essere ripresi dalle telecamere. Un video mostra qualcosa di imbarazzante. Ecco che cosa è successo nella casa più spiata d’Italia.

Delia e Soleil, le due primedonne della casa, a letto con Barù. Il trio dimenticandosi delle telecamere, viene beccato così.

Soleil e Delia a letto con Barù

Ormai ci siamo quasi, tra precisamente un mese si terrà l’attesissima finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Delia Duran, la (ex?) compagna di Alex Belli è ufficialmente la prima finalista. Se la giocano insieme a lei altri concorrenti e tra i preferiti del pubblico vi sono sicuramente le sorelle Selassié.

Nonostante la modella venezuelana sia una new entry, è proprio lei che ultimamente sta tenendo incollati al televisore milioni di telespettatori italiani per le dinamiche che sta creando con l’acerrima nemica Soleil Sorge e con Barù. Avete visto che cosa hanno combinato proprio i tre? Beccati nel letto così.

Il video che incastra i gieffini

Soleil e Delia non smettono di attirare l’attenzione. Le due acerrime nemiche sono diventate adesso amiche e trascorrono molto tempo insieme condividendo persino il lettone. Proprio loro insieme a Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca, sono state beccate dalle telecamere così.

Un video che nelle scorse ore è diventato virale, ha suscitato l’ira dei telespettatori. Nel filmato in questione si vede Barù che si è appena svegliato e si ritrova la modella venezuelana e l’influencer italo-americana nel lettone accanto a sé.

Le due gieffine sono travestite: la Duran indossa una parrucca viola e un vestitino decisamente attillato mentre Soleil è vestita come una cowgirl. Delia e Soleil iniziano a bisbigliare all’orecchio di un Barù ancora addormentato, lanciando delle frecciatine al vetriolo contro Jessica Selassié.

Il riferimento è chiaramente al bacio che la Duran ha dato in modo provocatorio a Barù proprio per fare ingelosire Jessica: tra Delia e Jessica è adesso guerra aperta e Soleil si è schierata dalla parte di quella che prima era la sua acerrima nemica facendo muro contro la principessa Selassié.

Il dialogo che le due gieffine scambiano con Barù è davvero imbarazzante. Delia chiede al nipote di Costantino della Gherardesca se ha dimenticato una volta per tutte Jessica, mentre Soleil, in modo provocatorio, domanda al nobile se le frecciatine tirategli in questi giorni dalla principessa Selassié lo abbiano fatto male. I fan sono senza parole. Questo spettacolo triste per provocare Jessica ha suscitato la pena del pubblico.