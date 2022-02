Quanto guadagnano i partecipanti del trono over di Maria? Cifre record: “Soldi a palate”

UeD, sapete quanto guadagnano i partecipanti del trono over di Maria De Filippi? Non ci crederete mai.

Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 che da oltre 25 anni va in onda sulle reti Mediaset. Al timone sempre Maria De Filippi.

La moglie di Maurizio Costanzo, come un moderno Cupido, fa scoccare le frecce dell’amore e accoglie alla sua corte dame e cavalieri per far sì che possano realizzare il loro desiderio, quello di incontrare un compagno o una compagna con cui lasciare la trasmissione.

Da quando ha avuto inizio la pandemia, la conduttrice ha dovuto modificare il format e ha deciso di unire i due troni, quello dei giovani e quello dei senior. Il risultato? Un successo inaspettato.

Ogni giorno Uomini e Donne si conclude con picchi di share altissimi. Il merito è indubbiamente della bravura di Maria De Filippi ma anche dei partecipanti al programma che sanno intrattenere, incuriosire e divertire i telespettatori.

A proposito dei partecipanti, concentriamoci sul trono over. Sapete quanto guadagnano le dame e i cavalieri per la loro presenza? Davvero pazzesco.

Ecco quanto viene corrisposto a dame e cavalieri di Maria De Filippi

La trasmissione mariana piace tanto al pubblico che dopo tanti anni continua a seguirla ancora con entusiasmo e affetto.

Da qualche anno, la moglie di Maurizio Costanzo ha rinnovato completamente il format prevedendo nella sua trasmissione anche uno spazio dedicato a persone meno giovani che però, proprio come tronisti e corteggiatori, hanno il desiderio di trovare l’amore.

Sapete quanto percepiscono come compenso i protagonisti del trono over? “Soldi a palate”, si legge sui social, “cifre assurde”, commenta qualcun altro. La verità però è ben altra. Non tutti i partecipanti percepiscono un compenso o meglio non è lo stesso per ognuno.

Comunque nella vita voglio diventare dama del trono over 🤣 soldi a palate grazie a Maria… pic.twitter.com/i05dpSrc5H — Solo gossip (@gossipsolo1) January 25, 2022

Gemma Galgani, per esempio, guadagnerebbe all’incirca 2000 euro a registrazione, cosa che non avviene per i cavalieri e le dame meno conosciute che invece hanno solo un rimborso spese, vitto, alloggio e trasporti pagati.

La maggior parte di loro firma un contratto che conferma la gratuità della loro partecipazione. Se è vero che la produzione non paga tutte le dame e i cavalieri, però è anche vero che chi partecipa a Uomini e Donne, seppur indirettamente, ottiene una certa notorietà e i guadagni arrivano grazie a sponsorizzazioni ed eventi esterni alla trasmissione che sono lautamente pagati.