Macerata, medico le nega l’esenzione vaccinale: paziente devasta lo studio

Vittima dell’ennesima aggressione contro il personale sanitario, Laura Sarnari, medico 32enne di medicina generale a Macerata.

La dottoressa non ha ancora sporto denuncia, ma ha voluto rendere nota la vicenda per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle frequenti aggressioni subite dal personale medico, in particolare negli ultimi mesi.

Dottoressa le nega l’esenzione: paziente devasta lo studio medico

Ha chiesto un’esenzione dal vaccino anti-Covid senza averne alcun diritto. Al diniego del suo medico curante, è andata su tutte le furie e le ha devastato lo studio medico.

È quanto accaduto a Macerata. Una paziente della dottoressa Laura Sarnari, medico 32enne di medicina generale, il 10 febbraio scorso, si è recata nell’ambulatorio della dottoressa in via Sarnari, per chiedere l’esenzione dalla vaccinazione.

La paziente si è introdotta nello studio, mentre c’era un’altra persona a colloquio con la dottoressa e ha iniziato a inveire contro il suo medico curante, che già precedentemente le aveva chiesto la documentazione per attestare il diritto all’esenzione.

La paziente è andata su tutte le furie, ha scaraventato a terra pc e il vetro divisorio di plexiglass.

Le sue urla hanno attirato l’attenzione degli altri pazienti in attesa nello studio, che hanno cercato di fermare la donna.

Si è reso quindi necessario l’intervento dei carabinieri, che hanno fermato la paziente e riportato la calma nello studio medico.

Sono sempre più numerose le aggressioni nei confronti di medici, infermieri, operatori del 118. A Macerata aggredita dottoressa per avere esenzione dal vaccino. https://t.co/gZC00YzuPc — RaiNews (@RaiNews) February 13, 2022

Le parole della dottoressa

La dottoressa Laura Sarnari ha riferito all’Ansa di non aver ancora sporto denuncia contro la paziente.

La diffusione della notizia dell’aggressione è stata voluta dallo stesso medico, che sta cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle frequenti violenze subite dal personale sanitario.

“L’evento in sé ha creato scompiglio ma fortunatamente non ero sola in quel momento e la donna non era imponente, ma bisogna parlarne per dare un segnale: non si possono ottenere le cose con prepotenza, si può chiedere con tranquillità. No a un atteggiamento del genere dopo un diniego del medico”

ha spiegato la Sarnari.

La collega di studio della dottoressa, Valentina Gubbinelli, ha confermato quanto lei stessa e tanti altri medici sono costretti a subire dai no vax.

“Mi capita di stare 20 minuti al telefono con un no vax, invece di poter visitare i pazienti”

ha riferito la Gubbinelli.

Al momento le richieste di esenzione provengono, per la maggior parte, dagli over 50, per i quali è scattato l’obbligo vaccinale.