Letizia di Spagna, scoppia la rissa con la suocera: interviene Re Filippo | VIDEO

Letizia Ortiz, scoppia la rissa con la suocera, l’ex regina Sofia. Filippo costretto ad intervenire. Un video mostra tutto. Ecco che cosa è successo.

Letizia Ortiz litiga pubblicamente con la suocera e il consorte della regina, il re Filippo, è costretto ad intervenire. Sudditi senza parole.

Guerra aperta tra Letizia Ortiz e Doña Sofia

Il rapporto tra nuora e suocera non è mai semplice neanche quando sulla testa si porta una corona e Letizia Ortiz lo sa bene. La moglie di Filippo non è mai andata particolarmente d’accordo con la ex regina di Spagna, Doña Sofia, e secondo quanto riportato dai media spagnoli, le due non si sopporterebbero.

Il più delle volte, basta un non nulla per far scattare la scintilla tra le due teste coronate. Suocera e nuora, in più occasioni, hanno dato prova della loro antipatia reciproca e anche in alcuni eventi importanti non si sono risparmiate. Sapete che cosa è accaduto qualche anno fa in occasione della Pasqua? Le due sono arrivate quasi alla rissa.

Il video della rissa tra le due teste coronate diventa virale

Che Letizia e Sofia non si sopportano è cose evidente. Più volte Doña Sofia ha pronunciato questa frase: “principessa si nasce, non si diventa” riferendosi chiaramente a Letizia che ha un passato lontano dall’aristocrazia e natali per nulla nobili.

Come sappiamo, l’attuale regina di Spagna era una famosa giornalista e conduttrice televisiva che ha conquistato il cuore dell’allora principe spagnolo. La sovrana non ha mai appoggiato il matrimonio tra il figlio e la nuora e ancora tutt’oggi pare che rinfacci all’attuale regina di Spagna di non essere degna di governare la nazione che con lei ha brillato.

L’antipatia reciproca tra suocera e nuora si è manifestata in un evento pubblico in particolare. In occasione della Santa messa di Pasqua che si è tenuta nel 2021 nella cattedrale di Palma di Maiorca, è accaduto qualcosa di assurdo. C’è in un filmato che è diventato virale.

Nel video in questione si vede Doña Sofia avvicinarsi alla principessa Leonor e all’Infanta Sofia e abbracciarle facendo cenno al fotografo di scattare una foto. Letizia accortasi della mossa della suocera, si para davanti al paparazzo per impedirne lo scatto.

Scoppia una discussione tra le due regine e la principessa Leonor ne approfitta per togliere bruscamente il braccio che la nonna le aveva appoggiato sulla spalla, davanti allo sguardo inorridito del nonno Juan Carlos e del re Felipe che interviene per placare la rissa. Insomma le due non si sopportano ed è chiaro.