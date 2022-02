“Kate Middleton incinta del quarto figlio” | la FOTO la incastra una volta per tutte

Kate Middleton in attesa del quarto figlio. Una foto la incastra una volta per tutte. La duchessa non si nasconde più.

Cicogna in arrivo a Buckingham Palace? Sembra proprio di sì. La duchessa di Cambridge non si nasconde più. Una foto non lascia più alcun dubbio.

Kate Middleton in attesa del quarto figlio

Kate Middleton è senza dubbio la reale più amata non soltanto in Inghilterra ma in tutto il mondo. Definita come l’erede di Lady Diana, la duchessa di Cambridge ha conquistato il cuore dei suoi sudditi per la dolcezza, l’empatia e il sorriso che non manca mai sul suo volto angelico.

Sempre in ordine, mai fuori posto e rispettosa in modo a dir poco maniacale del protocollo reale, si mormora tra i corridoi di Buckingham Palace, che sia proprio lei la preferita di Queen Elizabeth.

Sposata con il principe William dal 2011, l’ex borghese Middleton è mamma di tre splendidi bambini: George, Charlotte e Louis ma, a quanto pare, presto l’allegra famigliola potrebbe allargarsi.

Cicogna in arrivo a Buckingham Palace? Una foto incastra la duchessa di Cambridge e un evento pubblico insinua il dubbio della gravidanza tra i sudditi e gli affezionati seguitori della duchessa.

La foto che incastra la duchessa di Cambridge

Kate Middleton in attesa del quarto figlio? Questa è la voce che circola da qualche ora tra i sudditi e gli affezionati seguitori della duchessa di Cambridge. Dopo George, Charlotte e il piccolo Louis, sembra che la moglie di William sia pronta ad ingrandire ancora la sua già splendida famiglia.

Sposata dal 2011 con il figlio di Lady Diana, Kate e William sono la coppia reale più amata di tutti i tempi. Sempre complici, sorridenti e affettuosi anche in pubblico, i duchi di Cambridge con la loro storia d’amore hanno fatto sognare e continuano a far sognare il mondo.

Kate Middleton non ha mai nascosto di amare la famiglia numerosa e che dopo il principino Louis potrebbe sicuramente arrivare un quarto baby e a quanto pare la sua profezia si è avverata. Una foto la incastra.

Nelle scorse ore, la duchessa è stata protagonista di un evento molto importante. È apparsa sulla TV nazionale inglese in occasione della settimana per la cura della salute mentale spiegando ai bambini, attraverso una favola, come affrontare ansie e paure.

La Middleton si è mostrata con un look molto casual. Ad attirare l’attenzione è il suo maglione lungo e largo, indossato quasi a voler coprire le forme rotonde tipiche di una gravidanza.

Anche i jeans sono larghi e comodi come a voler coprire la pancia. I follower si sono scatenati e sui social è cominciata a circolare la voce che Kate sia in dolce attesa. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere conferme ufficiali. Intanto un giornale inglese lancia la bomba: Kate in attesa già di tre settimane!