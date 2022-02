Jocelyn Hattab, che fine ha fatto? Oggi fa un mestiere totalmente diverso

Jocelyn Hattab, ricordate il famoso conduttore, regista e produttore? Ecco che fine ha fatto, oggi fa un mestiere totalmente diverso.

Che cosa ne è stato di Jocelyn Hattab? Il famoso conduttore ha cambiato completamente vita. Ecco di cosa si occupa attualmente.

Jocelyn Hattab, l’uomo che ha fatto la storia della televisione italiana

Jocelyn Hattab, chi non lo conosce? Il conduttore, autore televisivo e regista tunisino naturalizzato italiano, ha una carriera di tutto successo alle spalle. Ha rappresentato un pezzo fondamentale della storia della televisione italiana.

È nato e cresciuto in Tunisia ma si è trasferito da piccolino in Francia, dove ha vissuto per lungo tempo, insieme alla sua famiglia. Inizia da giovanissimo ad approcciare al mondo della televisione lavorando come aiuto alla produzione per Giochi senza frontiere edizione francese.

Nel 1970 arriva in Italia e inizia a mostrare al nostro bel paese la sua bravura. Insieme a Lea Pericoli conduce Paroliamo, una trasmissione che ha riscosso un successo enorme. Poi, inizia a lavorare per la Rai che ha rappresentato per lui un trampolino di lancio.

Ha condotto trasmissioni molto popolari come Il milionario, Conto su di te, Tandem. Per un periodo ha lavorato anche a Fininvest al timone della trasmissione Caccia all’uomo e Cos’è, cos’è? Insieme ad Antonella Elia.

Di lui, televisivamente parlando, si hanno tracce fino al 2015. È stato infatti il regista dal 2010 al 2015 di Reazione a catena, il programma in onda su Rai 1 ogni estate. Da quel momento di Jocelyn Hattab si sono perse le tracce. Che fine ha fatto? Ecco come è cambiata la sua vita.

La nuova vita dell’ex conduttore televisivo

La carriera di Jocelyn Hattab è stata davvero straordinaria. Ha collaborato con conduttori, artisti e personaggi di fama nazionale e internazionale. Ha lavorato non solo in Italia ma anche all’estero, soprattutto in Francia e in Tunisia dove è un volto molto noto.

Il nostro Paese lo ha accolto però da giovanissimo ed è la terra che lo ha lanciato al successo. Dopo aver lavorato avanti e dietro le telecamere conducendo, dirigendo e scrivendo programmi molto conosciuti, dal 2015 ha cambiato vita.

Nel 2018 si è fidanzato con Alessandra Chianese, una giornalista e ricercatrice e nel 2019 è convolato a nozze con lei a Montecarlo.

Oggi, proprio insieme alla moglie Alessandra, si occupa di consulenze per artisti e aziende che vogliono intraprendere percorsi formativi per specializzarsi nel mondo dell’arte e continua a occuparsi della creazione di format televisivi. Su Instagram ha un profilo attivo seguito da oltre 3 mila follower.