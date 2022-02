Gemma Galgani, sapete che lavoro fa la dama di UeD? Ha un ruolo importante molto ambito

Gemma Galgani, sapete che lavoro fa la dama di Uomini e Donne? Ha un ruolo molto importante. Ecco di che cosa si tratta.

Gemma Galgani, regina di Uomini e Donne

Sono ormai oltre 12 anni che Gemma Galgani è la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. La signora torinese è arrivata alla corte di Maria De Filippi più di un decennio fa con un unico obiettivo: trovare l’amore della sua vita.

Nello studio di Mediaset ha incontrato uomini diversi e ha intrapreso frequentazioni più o meno lunghe. Ricorderete tutti il suo amore con il gabbiano, Giorgio Manetti, con il quale però la relazione si è conclusa in modo a dir poco pessimo.

Dopo oltre 8 mesi di frequentazione, lei ha deciso di non lasciare il programma con lui perché l’imprenditore fiorentino non provava nei suoi confronti ancora un sentimento d’amore.

La Galgani però non si è lasciata abbattere ed è andata avanti. Oggi è ancora seduta sulla sua sediolina bianca in attesa che il principe azzurro arrivi a portarla via dalla corte mariana. Gemma è una donna molto intelligente raffinata e tanto colta. Sapete che lavoro svolge? Non lo immaginereste mai.

Che lavoro fa la dama torinese

Gemma è una signora molto colta e raffinata. La sua preparazione culturale le ha consentito di ricoprire un ruolo molto importante, professionalmente parlando. Sapete che lavoro fa?

La dama di Uomini e Donne dopo il diploma all’istituto d’arte di Torino, la città in cui è nata cresciuta e ancora vive, ha lavorato per il famoso teatro Alfieri e dal 1969 al 1981 ne è stata anche la direttrice. Ma non è tutto. La Galgani è stata direttrice anche del teatro Colosseo sempre a Torino.

La sua posizione di grande prestigio le ha consentito di incontrare personaggi importantissimi come Walter Chiari con il quale pare abbia avuto anche un breve flirt. Ancora tutt’oggi la Galgani lavora al teatro e ha sempre dichiarato che il suo lavoro le piace tantissimo e che non lo cambierebbe per nessun altro al mondo.